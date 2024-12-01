Металлическая птица упала на людей во Франции: пострадали 13 человек (видео)
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Большая металлическая фигура птицы рухнула на толпу во Франции во время рождественского фестиваля, 13 человек получили травмы, их жизни ничего не угрожает.
По данным РИА Новости, ЧП произошло в городе Трувиль-Сюр-Мер.
"В субботу, 30 ноября, сотни человек собрались на большой парад, чтобы дать начало рождественским празднованиям в курортной (коммуне) Трувиль-Сюр-Мер… металлическая структура, которая поддерживала птицу… рухнула на толпу", - сообщает издание.
Участников фестиваля эвакуировали с места происшествия. В спасательных операциях задействовали полицию и военных.
По информации ТАСС, пострадали 13 человек. Среди пострадавших двухгодовалый ребенок. Все пострадавшие были доставлены в больницы, их жизням ничего не угрожает.
В начале ноября в Сети появилась информация, что металлоконструкция рухнула на пассажирские автобусы у торгового центра в Семее. В полиции рассказали подробности.
В прошлом году в одном из жилых комплексов Астаны на голову девушки упала железная конструкция. Полиция начала расследование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2194740-metallicheskaya-ptica-upala-na-lyudey-vo-francii-postradali-13-chelovek-video/