Металлическая птица упала на людей во Франции: пострадали 13 человек (видео)

Большая металлическая фигура птицы рухнула на толпу во Франции во время рождественского фестиваля, 13 человек получили травмы, их жизни ничего не угрожает.

По данным РИА Новости, ЧП произошло в городе Трувиль-Сюр-Мер.

"В субботу, 30 ноября, сотни человек собрались на большой парад, чтобы дать начало рождественским празднованиям в курортной (коммуне) Трувиль-Сюр-Мер… металлическая структура, которая поддерживала птицу… рухнула на толпу", - сообщает издание.

Участников фестиваля эвакуировали с места происшествия. В спасательных операциях задействовали полицию и военных.

По информации ТАСС, пострадали 13 человек. Среди пострадавших двухгодовалый ребенок. Все пострадавшие были доставлены в больницы, их жизням ничего не угрожает.

В начале ноября в Сети появилась информация, что металлоконструкция рухнула на пассажирские автобусы у торгового центра в Семее. В полиции рассказали подробности.

В прошлом году в одном из жилых комплексов Астаны на голову девушки упала железная конструкция. Полиция начала расследование.