Британский парламент первично одобрил закон об эвтаназии. Впереди еще несколько голосований с непредсказуемым результатом

Парламент Великобритании проголосовал за законопроект ассистируемом умирании (разновидность эвтаназии) в Англии и Уэльсе, что позволяет продолжать его обсуждение, обещающее быть длительным.

Во втором чтении (первое является по сути формальностью и не сопровождается дебатами) за закон проголосовало 330 членов Палаты общин, против — 275. Депутатам от правящей Лейбористской партии разрешили голосовать в зависимости от собственных взглядов на этот вопрос. Премьер-министр Кир Стармер не раскрывал свою позицию до голосования, чтобы не оказывать на них давления.

В итоге Стармер поддержал инициативу. Проголосовал «за» и бывший премьер-министр Риши Сунак — он сдал одним из 23 консерваторов, поддержавших закон.

Лидеры двух крупнейших оппозиционных фракций, консерватор Кеми Баденок и либерал-демократ Эд Дэйви, проголосовали против. Во всех основных фракциях нашлись как сторонники, так и противники законопроекта.

Противники закона обеспокоены тем, что уязвимые люди станут объектом давления с тем, чтобы уйти из жизни.

Это одна из самых остро обсуждаемых тем в стране этой осенью.

Законопроекту еще предстоит пройти много стадий обсуждения в парламентских комитетах и несколько голосований в Палате общин и Палате лордов, исход которых не предрешен. Если закон примут, никто не ожидает первых случаев ассистируемого ухода из жизни в стране раньше, чем через два года.

Строгие условия помощи в уходе из жизни

Закон предусматривает ряд условий, которые должны предотвратить давление на пациентов.

В частности, человек должен быть старше 18 лет и как минимум год проживать в Англии или Уэльсе — эта мера должна исключить «медицинский туризм».

Врач должен свидетельствовать, что решение принято пациентом в здравом уме и без принуждения. Кроме того, лечащий врач и еще два независимых медика должны прийти к выводу, что пациенту осталось жить не больше шести месяцев.

Затем Высокий суд Лондона должен рассмотреть и одобрить дело. Наконец, смертельное лекарство должен ввести себе сам пациент, попросивший о помощи в окончании своей жизни.

Что говорят сторонники и противники

Сторонники закона, например, лейбористка Рэйчел Хопкинс, говорят, что существующие сейчас законы подчеркивают систематическое неравенство в обществе: те, кто могут себе позволить, едут за помощью в другие страны.

Консерватор Джулиан Льюис отметил, что в прошлом голосовал против подобной инициативы, потому что, по его мнению, невозможно эффективно и адекватно оценить, действительно ли человек хочет умереть или же он просит об этом из-за давления близких или ощущения обязательства перед обществом.

Многие депутаты в ходе дебатов делились личными историями, которые повлияли на их решение голосовать за или против.

Консерватор Эндрю Митчелл, ранее входивший в правительство Великобритании, рассказал, что он изменил свое мнение после общения с людьми, которые рассказывали о том, как их близкие умирали, мучаясь от боли. Теперь он полностью поддерживает законопроект.

Депутаты Шотландской национальной партии (SNP) отказались принимать участие в голосовании, так как законопроект не затрагивает Шотландию напрямую. Парламент Шотландии рассмотрит похожий законопроект в следующем году.

У здания парламента в Лондоне в день голосования собрались как противники, так и сторонники эвтаназии.

Соцопрос в октябре этого года показал, что 67% британцев выступают за введение ассистируемое умирание, 13% — против.

Начало, а не конец разговора

Автор законопроекта лейбористка Ким Ледбитер сказала, что сегодняшнее голосование — это «начало, а не конец» разговора об эвтаназии.

«Мы должны быть открыты: голосование за инициативу сегодня не означает, что он станет законом завтра; это голосование за продолжение разговора», — сказала она.

Обсуждение законопроекта будет продолжаться еще не один месяц. Следующий шаг — рассмотрение документа в депутатской комиссии. У законодателей будет возможность внести поправки в закон. Ледбитер, которая будет формировать комиссию, обещала, что в нее войдут не только сторонники, но и противники инициативы.