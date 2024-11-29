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Приток туристов ожидается в Гренландии после запуска первого международного аэропорта

Опубликовано:

Гренландия
Гренландия. Иллюстративное фото: pexels.com

Гренландия готовится открыть новый международный аэропорт в столице Нууке, рассчитывая значительно увеличить туристический поток, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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По данным Датского управления гражданской авиации и железных дорог, строительство взлетно-посадочной полосы длиной 2,2 км было завершено после успешных тестовых полетов. Открытие первого международного аэропорта в Нууке позволит принимать крупные самолеты и станет важным стимулом для развития местного туризма.

Ожидается, что число туристов, прибывающих по воздуху, удвоится в течение следующего года.

С июня 2025 года United Airlines планирует запуск прямого маршрута из Ньюарка (Нью-Йорк) в Нуук. Кроме того, рейсы в Гренландию анонсировали SAS AB и Icelandair, включая направления из Копенгагена и Кефлавика. Ранее все международные рейсы направлялись в более удаленный город Кангерлуссуак.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2194200-pritok-turistov-ozhidaetsya-v-grenlandii-posle-zapuska-pervogo-mezhdunarodnogo-aeroporta/

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