Австралия запретит пользоваться соцсетями подросткам младше 16 лет. Это самое строгое ограничение в мире

Австралия запретит детям младше 16 лет пользоваться социальными сетями. Это стало возможным после того, как сенат (верхняя палата австралийского парламента) принял соответствующий закон. За нарушение запрета соцсети будут штрафовать, однако если сами подростки обойдут ограничение, наказания для них не предусмотрено.

Многие родители выступают за такой запрет, но критики закона сомневаются в том, что его исполнение можно будет эффективно отслеживать — их также беспокоит, не приведет ли новый закон к социальной изоляции подростков.

Ожидается, что закон, который, как считается, вводит самые строгие в мире ограничения, вступит в силу не ранее чем через год.

За нарушение запрета технологические компании, владеющие соцсетями, будут штрафоваться на сумму до 50 млн австралийских долларов (32,5 млн долларов США). В законе не называется, какие именно платформы попадут под запрет; этот список установит позднее министр связи Австралии после консультации с комиссаром по электронной безопасности (именно этот институт занимается регуляцией интернета).

Под ограничения не попадают игровые сайты и мессенджеры, а также платформы, на которых можно не регистрироваться — например, YouTube, скорее всего, не будет запрещен для подростков.

Как именно будет определяться возраст пользователя, пока не известно. Правительство Австралии планирует протестировать несколько технологий в ближайшие месяцы. Но в итоге ответственность за внедрение проверки возраста будет лежать на самих соцсетях.

За запрет проголосовали 34 сенатора, против — 19.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе говорит, что закон необходим, чтобы защитить молодых людей от вреда, который наносят соцсети. С ним соглашаются многие родительские организации.

Однако критики запрета задаются вопросами о том, как именно он будет работать и какие последствия будет иметь для защиты личных данных и поддержания социальных связей подростков.

Так, нет никакой гарантии, что технологии проверки возраста, которые могут базироваться на биометрических данных или персональной информации, будут эффективны — и что используемые данные будут надежно защищены.

Другая проблема, на которую обращают внимание эксперты, — это возможность обойти запрет при помощи VPN.

Наказания для детей, которые смогут обойти запрет, закон не предусматривает.

В 2023 году Франция приняла похожий закон и запретила детям в возрасте до 15 лет пользоваться соцсетями без согласия родителей. Однако, как показывают исследования, около половины детей используют VPN, чтобы обойти запрет.

В США в штате Юта подобный закон был отменен после того, как федеральный суд признал его неконституционным.

В России закон, запрещающий пользоваться соцсетями детям до 14 лет, был внесен в Госдуму в 2017 году депутатом Виталием Милоновым, но не нашел поддержки Кремля и не был принят.