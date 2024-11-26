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Умер самый старый мужчина в мире. Он родился в год, когда затонул "Титаник"

Опубликовано:

Джон Альфред Тиннисвуд
Джон Альфред Тиннисвуд. Фото: guinnessworldrecords.com

В Великобритании скончался самый пожилой мужчина во всем мире - Джон Альфред Тиннисвуд. Ему было 112 лет. Последние годы жизни он провел в доме престарелых, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

Джона Альфреда Тиннисвуда не стало в понедельник в доме престарелых в Саутпорте, где он жил в последние годы. Звание самого пожилого мужчины в мире ему перешло после смерти Хуана Висенте Переса Моры, которому было 114 лет.

Семья Тиннисвуда сообщила, что в последний день своей жизни родной им человек был окружен музыкой и любовью.

По информации портала, Джон Альфред Тиннисвуд родился 26 августа 1912 года - в год, когда затонул "Титаник". В 2020 году стал самым пожилым человеком в Британии.

Родился в семье Ады и Джона. Со своей женой Блодвен он познакомился на танцах в Ливерпуле, и в 1942 году они поженились. У супругов родилась дочь Сьюзан. В 1986 году Блодвен умерла.

Также у Тиннисвуда есть четверо внуков, трое правнуков.

К слову, в сентябре стало известно, что самая пожилая казахстанка проживает в области Ұлытау, ей 114 лет. После нее по возрасту идут двое жителей из Павлодарской и Туркестанской областей - им по 112 и 110 лет соответственно.

Напомним, в апреле этого года скончалась Мария Браньяс Морера, которая на тот момент являлась старейшим человеком на планете. Ей было 117 лет и 168 дней. Перед этим, в начале прошлого года, из жизни ушла 118-летняя Люсиль Рэндон, которая с 2022 года носила этот титул.

После смерти Морера представители Книги рекордов Гиннесса сообщили, что звание самого старого человека на планете перешло к жительнице Японии Томико Итоока, которая родилась 23 мая 1908 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2192765-umer-samyy-staryy-muzhchina-v-mire/

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