Комиссию за переводы через мобильные приложения отменили в Кыргызстане

В Кыргызстане отменили комиссию за денежные переводы через мобильные приложения и интернет-банкинг - в стране вступает в силу запрет, передает NUR.KZ со ссылкой на Кабар.

Как сообщает местное издание, в Кыргызстане вступает в силу запрет на взимание комиссии за переводы в мобильных приложениях.

"25 ноября 2024 года официально вступает в силу постановление НБКР, запрещающее коммерческим банкам и платежным организациям до 31 декабря 2025 года взимать комиссии с клиентов - физических лиц за денежные переводы посредством мобильных приложений и интернет-банкинга. Запрет касается переводов в национальной валюте на территории Кыргызстана", - цитирует информацию нацбанка страны издание.

Данные меры, как отмечено в сообщении, приняты в целях увеличения безналичных платежей, повышения доступности цифровых банковских услуг, развития цифровых платежных услуг и популяризации использования мобильных приложений.

Напомним, с 1 января 2024 года в Казахстане начали проверять мобильные денежные переводы. Однако отмечалось, что переживать рядовым гражданам не стоит - такие проверки касаются только тех, кто пользуются переводами для сокрытия доходов от своей предпринимательской деятельности.

При этом некоторые недобросовестные продавцы на этом фоне стали отказываться принимать безналичные платежи, требуя оплату за товар или услугу наличными деньгами. Как сообщили в Комитете государственных доходов, такие действия незаконны. Что в таком случае делать гражданам, мы писали тут.

Также в начале января вице-министр финансов Ержан Биржанов объяснил, что родственникам не будут ограничивать суммы, которые можно отправлять друг другу мобильным переводом.

А в конце января у него спросили, будет ли проверяться новая "схема" оплаты, когда вместо мобильного перевода просят пополнить баланс.

В феврале глава МНЭ ответил на вопрос о пересмотре условий налогообложения мобильных переводов в стране.

А в марте глава Минфина рассказал о ситуации с мобильными переводами в стране на фоне ранее объявленной проверки переводов ИП: с наличности люди в большинстве снова вернулись к мобильным переводам.

В июне мы также писали, что в Казахстане проверяют только подозрительные мобильные переводы - когда один человек получает их от сотен разных граждан ежемесячно.

Также в июне в КГД рассказали, какие переводы казахстанцев будут проверять налоговики, и коснется ли проверка частых переводов от родственников.