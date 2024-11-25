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Новости русской службы Би-би-си

По подозрению в убийстве раввина в ОАЭ арестованы три гражданина Узбекистана

Опубликовано:

Полиция ОАЭ
Полиция. Иллюстративное фото: Evgenii Mitroshin/Getty Images

Власти Объединенных Арабских Эмиратов арестовали трех граждан Узбекистана по подозрению в убийстве израильского раввина Цви Когана, имеющего гражданство Молдовы.

В заявлении Министерства внутренних дел ОАЭ сказано, что двум арестованным по 28 лет, а третьему — 33 года.

СМИ Узбекистана пишут, что имена подозреваемых - Олимбой Давлатеров, Махмуджон Кенжабоев и Азизбек Исмоилов. При этом МВД ОАЭ в своем сообщении называет лишь их имена и отчества.

Власти страны опубликовали фотографии подозреваемых в кандалах и с закрытыми лицами.

Агентство Reuters обращает внимание, что правоохранительные органы пока не сообщали, были ли предъявлены формальные обвинения этим людям.

Цви Коган, 28-летний ультраортодоксальный раввин, пропал без вести в четверг на прошлой неделе. В воскресенье было обнаружено его тело.

Коган жил в Дубае несколько лет и управлял там магазином кошерных продуктов, передает агентство Associated Press.

Рассказывая о расследовании исчезновения Когана, МИД и МВД Объединенных Арабских Эмиратов называют его исключительно гражданином Молдовы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал убийство «антисемитским террористическим актом».

Члены еврейской общины ОАЭ, численность которой составляет несколько тысяч человек, крайне озабочены в связи с убийством.

Как передает редактор Узбекской службы Би-би-си Хайрулло Файз, вся информация о подозреваемых в основном исходит от Министерства внутренних дел ОАЭ.

Би-би-си отправило запрос по этому поводу в МВД Узбекистана, которое предложило связаться с МИДом страны.

Посольство Узбекистана в ОАЭ пообещало ответить на запрос Би-би-си позже, однако не стало отрицать или опровергать данные об аресте граждан страны по подозрению в убийстве Когана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2192253-po-podozreniyu-v-ubiystve-ravvina-v-oae-arestovany-tri-grazhdanina-uzbekistana/

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