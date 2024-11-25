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Стало известно, туристы из каких стран находились на борту затонувшей в Египте яхте

Опубликовано:

Яхта в бухте
Яхта. Иллюстративное фото: pexels.com

На борту затонувшей около побережья египетского города Марса-Алам на Красном море яхты находились туристы из 13 стран мира, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, 28 человек были спасены с яхты Sea Story, затонувшей около побережья египетского города Марса-Алам на Красном море, еще 17 считаются пропавшими без вести.

"Губернатор Красного моря Амр Ханафи объявил, что на данный момент 28 человек успешно спасены после инцидента с затонувшей туристической яхтой Sea Story к югу от города Марса-Алам, продолжается поиск 17 человек, пропавших без вести", - говорится в заявлении администрации провинции.

На борту затонувшей яхты находились граждане 13 стран - Египта, Германии, Испании, Бельгии, Китая, США, Словакии, Швейцарии, Великобритании, Польши, Норвегии, Ирландии и Финляндии.

Отметим, что ранее редакция NUR.KZ запросила информацию у Министерства иностранных дел Казахстана касательно того, были ли на борту яхты граждане нашей страны.

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Напомним, яхта, на борту которой находились свыше 30 туристов и 14 членов экипажа, потерпела крушение в Красном море у берегов города Марса-Алам. Судно вышло в море 24 ноября и должно было причалить к Хургаде 29 ноября.

К слову, летом прошлого года трое туристов пропали без вести после пожара на яхте в Египте. Сообщалось, что произошел пожар на туристическом катере, на борту которого находились 15 пассажиров из Великобритании и десять членов экипажа, а также два гида. Спасены 12 туристов, экипаж и гиды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2192240-stalo-izvestno-turisty-iz-kakih-stran-nahodilis-na-bortu-zatonuvshey-v-egipte-yahte/

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