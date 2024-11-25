Самолет загорелся в Турции с россиянами на борту: в Москве возбудили дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после пожара на борту самолета Superjet в Турции, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщается в Telegram-канале СК России, возбуждено уголовное дело по факту возгорания воздушного судна в аэропорту города Антальи.

"Западным межрегиональным СУ на транспорте Следственного комитета России по факту возгорания фюзеляжа воздушного судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

В ходе проведенных первоначальных следственных действий установлено, что 24 ноября 2024 года в международном аэропорту Анталья Турецкой Республики во время осуществления посадки произошло возгорание фюзеляжа воздушного судна, прибывшего рейсом из города Сочи. В результате данного происшествия никто не пострадал. Причиненный ущерб предварительно составил не менее 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении российского ведомства.

Отмечается, что следователями транспортного Следственного комитета проведен осмотр места вылета в аэропорту Сочи, изъята необходимая документация, назначены судебные экспертизы, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.

Ранее сообщалось, что в турецкой Анталье в воскресенье, 24 ноября, при приземлении загорелся пассажирский самолет, прилетевший из российского Сочи. В Сети появились кадры с места ЧП.

Также сегодня в литовском Вильнюсе грузовой самолет упал на двухэтажный жилой дом и загорелся. Один из членов экипажа погиб, двое получили ранения.

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