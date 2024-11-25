ООН удалось достичь соглашения о финансировании мер по борьбе с изменениями климата
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ООН достигла соглашения о финансировании мер по борьбе с изменениями климата. Эксперты отмечают, что это особенно важно на фоне избрания Дональда Трампа президентом США, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.
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США, Европа и несколько других богатых стран договорились утроить финансирование проектов по борьбе с изменением климата в развивающихся странах до не менее 300 млрд долларов в год к 2035 году, продемонстрировав свою приверженность Парижскому климатическому соглашению, несмотря на надвигающееся препятствие — предстоящее президентство Дональда Трампа.
Предвыборная кампания Трампа включала обещание вывести США из Парижского соглашения. Его администрация, поддерживаемая контролируемыми республиканцами Палатой представителей и Сенатом, вероятно, сократит финансирование, выделяемое США, на борьбу с изменениями климата в течение следующих нескольких лет.
Это усиливает сомнения в способности США выполнить условия Парижского соглашения, а также оказывает давление на Европу, чьи госбюджеты уже истощены расходами на поддержку Украины.
Некоторые богатые страны, включая Китай и государства Персидского залива, согласились на ограниченные шаги, которые могли бы помочь восполнить пробел в финансировании.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2191782-oon-udalos-dostich-soglasheniya-o-finansirovanii-mer-po-borbe-s-izmeneniyami-klimata/