ООН удалось достичь соглашения о финансировании мер по борьбе с изменениями климата

ООН достигла соглашения о финансировании мер по борьбе с изменениями климата. Эксперты отмечают, что это особенно важно на фоне избрания Дональда Трампа президентом США, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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США, Европа и несколько других богатых стран договорились утроить финансирование проектов по борьбе с изменением климата в развивающихся странах до не менее 300 млрд долларов в год к 2035 году, продемонстрировав свою приверженность Парижскому климатическому соглашению, несмотря на надвигающееся препятствие — предстоящее президентство Дональда Трампа.

Предвыборная кампания Трампа включала обещание вывести США из Парижского соглашения. Его администрация, поддерживаемая контролируемыми республиканцами Палатой представителей и Сенатом, вероятно, сократит финансирование, выделяемое США, на борьбу с изменениями климата в течение следующих нескольких лет.

Это усиливает сомнения в способности США выполнить условия Парижского соглашения, а также оказывает давление на Европу, чьи госбюджеты уже истощены расходами на поддержку Украины.

Некоторые богатые страны, включая Китай и государства Персидского залива, согласились на ограниченные шаги, которые могли бы помочь восполнить пробел в финансировании.