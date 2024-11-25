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Пашинян объяснил, почему решил сбрить бороду

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Никол Пашинян
Никол Пашинян. Кадр из видео: instagram.com/nikolpashinyan_official

Премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые с 2018 года сбрил бороду и усы. Он рассказал, почему сделал это именно сейчас, передает NUR.KZ со ссылкой на "Новости-Армения".

Премьер-министр Никол Пашинян объяснил журналистам Общественной телерадиокомпании Армении, почему побрился именно сейчас, и признался, что реакция на это стала для него неожиданностью.

"Когда я решил побриться, я выбрал день рождения моей старшей дочери. Когда (интервью - ред.) выйдет в эфир, мои другие дочери скажут: а почему не в день нашего рождения? Думаю, в этом плане Ашот (сын - ред.) не такой амбициозный и не поднимет этот вопрос", - сказал Пашинян.

Премьер также объяснил, почему побрился впервые после "бархатной" революции 2018 года.

"В 2018 году, когда я вступил в должность премьер-министра и даже чуть раньше, когда стало ясно, что меня изберут премьер-министром, информационные потоки создавали больше вопросов, чем ответов. Было много вопросов, на которые у меня не было ответов, очевидно было, что у меня возникнут трудности, чтобы самому себе ответить на эти вопросы", - сказал Пашинян.

Он признался, что после войны 2020 года в Арцахе, четыре года засыпал и просыпался с вопросами к самому себе.

"Были вопросы, которые прозвучали тысячи раз. В момент, когда я принял это решение, у меня больше нет вопросов к самому себе. Я ответил на все вопросы, которые задал сам себе. И это хорошо", - объяснил Пашинян свое решение побриться.

Добавим, ранее мы писали о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в своих соцсетях видео, на котором продемонстрировал свой новый образ без усов и бороды.

Как отмечали РИА Новости, Пашинян отрастил себе бороду в 2018 году во время акций протеста в Армении, которые впоследствии привели его к власти после отставки тогдашнего премьера Сержа Саргсяна.

Отметим, что Никол Пашинян в 2021 году повторно стал премьер-министром Армении. Тогда его среди прочих с назначением поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

К слову, в прошлом месяце Токаев и Пашинян обсудили перспективы дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах по телефону.

До этого Токаев и Пашинян виделись на заседании Совета глав государств СНГ в Москве. Мероприятие проходило в Большом Кремлевском дворце, когда Токаев высказался о создании нового формата Содружества.

Тогда Пашинян также удивил подписчиков тем, что прокатился по центральным улицам Москвы на велосипеде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2191769-pashinyan-obyasnil-pochemu-reshil-sbrit-borodu/

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