Выборы президента Румынии: что известно о главных кандидатах

В Румынии началось голосование на выборах президента страны. В них участвуют 13 кандидатов, и ни один из них, судя по последним социологическим опросам, не наберет необходимого числа голосов для победы в первом туре.

Фаворит первого тура — действующий премьер-министр Румынии социал-демократ Марчел Чолаку, которому опросы предсказывают до 25% голосов избирателей.

Чолаку заявил, что у него есть «четкий план по созданию более развитой Румынии, которая никого не оставит позади, внутренний план, основанный на экономическом росте и инвестициях, и план по укреплению влияния и авторитета Румынии за рубежом» (цитата по EuroNews). Он также назвал «политическими экстремистами» политиков, недовольных членством страны в ЕС и НАТО, и заявил, что они должны быть «политически изолированы».

Его главный конкурент — лидер ультраправого Союза за единство румын (AUR) Джордже Симион - за него, по данным опросов, были готовы проголосовать 19%.

Как пишет агентство AFP, популярность Симиона резко выросла на фоне рекордной инфляции в Румынии (10% в прошлом году).

Во время предвыборной кампании Джордже Симион не раз говорил о войне в Украине, с которой граничит Румыния. В 2022 году и позже он не раз называл Владимира Путина военным преступником, но при этом Симион выступает против поставок оружия Украине. Его также обвиняли в связях с российскими спецслужбами, на что Симион отвечал, что он возглавляет «самую русофобскую партию Румынии».

Лидер AUR также известен своим евроскептицизмом и гомофобными высказываниями. Симион — сторонник объединения Румынии и Молдовы. Официальный Кишинев несколько раз запрещал ему въезд в страну, Украина также объявила его персоной нон грата.

Как отмечает «Радио Свобода», в интервью европейским СМИ Симион называл своими кумирами премьер-министра Италии Джорджу Мелони и избранного президента США Дональда Трампа.

Как сообщает румынский телеканал Digi24, в середине ноября депутат Европарламента Кристиан Терхеш рассказал о существовании записей серии встреч, которые Симион провел с сотрудниками российского ГРУ, сделанных украинской разведкой. Симион отрицает, что встречался с представителями российских служб, и заявил, что снимет свою кандидатуру, если в публичном пространстве появятся его изображения с офицерами ГРУ.

По данным канала, служба внешней разведки Румынии обратилась к властям Украины и Молдовы с просьбой рассекретить эти записи.