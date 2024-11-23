Землетрясение магнитудой свыше 5 произошло в Кыргызстане

Сегодня, 23 ноября, в Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 5,3, которое ощутили жители Узбекистана, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС Узбекистана.

Как сообщается в официальном Telegram-аккаунте Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, сегодня в 13:33 в Кыргызстане, в 290 км от Ташкента, произошло землетрясение.

Магнитуда - 5,3, глубина - 10 км.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана, по данным МЧС:

Ферганская область - 2-3 балла;

Андижанская область - 2 балла;

Наманганская область - 2 балла;

город Ташкент - 2 балла.

Ранее в ночь на 20 ноября произошло землетрясение на территории Кыргызстана, в 689 км на юго-запад от города Алматы. В Казахстане землетрясение не ощущалось. В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила 3-3,5 балла.

До этого, 5 ноября, жители Алматы почувствовали подземные толчки. В МЧС сообщили, что подземные толчки ощущались и в Алматинской области.

Позже в ДЧС Алматинской области озвучили подробности: очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 33 км на восток от Алматы. Также стало известно об интенсивности толчков - сильнее всего они ощущались в Талгаре и Есике.

В ДЧС Алматы сообщили, что специалистами АГЭТУ "Казселезащита" был проведен мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков. А сотрудниками патрульной полиции Алматы был проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения, на предмет возможных повреждений - их не выявили.

Позже директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулета Сарсенбаева записал обращение, отметив, что произошедшее сейсмическое событие является естественным фоновым процессом для высокосейсмичного региона нашей республики.