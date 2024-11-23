Беспорядки в Канаде: пропалестинские демонстранты сожгли чучело Нетаньяху и устроили погром (видео)

В канадском Монреале акция пропалестинская акция протеста переросла в беспорядки и столкновение с полицией. Протестующие сожгли чучело Нетаньяху, били витрины и подожгли автомобили, передает NUR.KZ.

Как сообщается на сайте La Presse, несколько сотен демонстрантов собрались на улицах Монреаля в пятницу вечером, в знак протеста против прибытия делегации НАТО. К ним присоединилась группа протестующих, организованных студенческими ассоциациями.

Протест быстро перешел в беспорядки. Демонстранты разбили окна нескольких предприятий и вступили в столкновение с полицией. Издание сообщает, что полицейские были вынуждены применить перцовые баллончики, после чего со стороны демонстрантов в ход пошли дымовые шашки.

Montreal gazette пишет, что демонстранты подожгли чучело премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху посреди толпы, а также сожгли два автомобиля.

Около 19 часов по местному времени правоохранители разогнали демонстрантов. Трое были арестованы за предполагаемое нападение на полицейских и препятствование работе полиции.

В соцсети Х новостные каналы и пользователи размещают фото и видео с места событий.

Напомним, ранее серия нападений на израильских болельщиков произошла в Амстердаме после футбольного матча. Местная полиция сообщила о задержании более 60 участников беспорядков. Однако на этом беспорядки не закончились.

Голландцы призвали пропалестински настроенных граждан выйти на митинг, однако суд запретил его проведение. Несмотря на запрет, сотни людей собрались на площади. Несанкционированный митинг разогнали полицейские.

Позже десятки молодых людей в черной одежде атаковали машины и подожгли трамвай на площади "40-45". Огонь был быстро потушен. После этих беспорядков полиция задержала несколько человек. Сообщается, что некоторые участники беспорядков выкрикивали "Свободу Палестине".

Также отметим, что 10 ноября Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании кабмина впервые признал причастность Израиля ко взрывам пейджеров в Ливане в середине сентября.

"Операция с пейджерами и устранение лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы были проведены, несмотря на противодействие высокопоставленных чиновников в оборонном ведомстве и ответственных за них в политическом эшелоне", - заявил Нетаньяху.