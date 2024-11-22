Представитель избирательного штаба Трампа прокомментировала заявление Путина

Пресс-секретарь избирательного штаба Дональда Трампа прокомментировала вчерашнее экстренное обращение президента России Владимира Путина, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.

"Американский народ вновь избрал президента Трампа, поскольку верит, что тот сможет вести за собой страну, а также восстановить мир во всем мире посредством силы. Когда он вернется в Белый дом, он предпримет необходимые действия именно в этих целях", - заявила Кэролайн Ливитт.

Напомним, вчера Владимир Путин заявил, что на днях по территории России были нанесены ракетные удары. Это, с его слов, придало конфликту с Украиной глобальный характер.

Также президент России сообщил, что в Днепре (город в Украине) удалось успешно поразить предприятие "Южмаш" на котором производили ракетную технику. Он уточнил, что удар был нанесен баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

После его заявления стало известно, что президент Казахстана дал поручение принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины.

О применении Россией новых баллистических ракет высказались в НАТО. А позже Путин раскрыл, против каких объектов РФ будет применять свои ракеты.