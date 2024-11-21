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В России шестиклассник угрожал учителям ножом (видео)

Опубликовано:

Школьник угрожал ножом учащимся и учителям в России
У школьника пытаются отобрать нож. Кадр из видео: t.me/bazabazon

В российском городе Чебоксары учащийся 6 класса забрал из столовой нож, после чего угрожал им взрослым и детям. Прокуроры намерены дать оценку персоналу, позволившему школьнику завладеть ножом.

В Telegram-канале Baza опубликовали несколько видео, на кадрах которого, судя по описанию к посту, запечатлено происшествие в одной из школ в Чебоксарах.

"Шестиклассник пытался напасть на учительницу с ножом в Чебоксарах. Его обезоружили сами учителя. Школьник взял нож в столовой и направился с ним к учительнице, которую, по словам других учеников, не любил больше всего. Трагедии удалось избежать: мальчику заломили руки и вырвали у него нож.

Как рассказывают одноклассники, он не мог контролировать приступы ярости, срывал уроки, обливал учеников, а один раз чуть не задушил другого школьника. Парня увезли в психдиспансер", - сказано в посте.

Происшествие прокомментировали в Telegram-канале прокуратуры Калининского района города Чебоксары. Там сообщили, что была организована проверка по факту происшествия в школе №63.

"Предварительно установлено, что сегодня между 9 и 10 часами ученик 6 класса забрал из столовой нож, используемый для нарезки хлеба, и открыто передвигался с ним по помещению школы, демонстрируя его окружающим детям и взрослым, высказывая при этом слова угрожающего характера. При этом активных действий по причинению кому-либо вреда он не предпринимал.

В течение короткого промежутка времени подросток был обезврежен сотрудником охраны образовательного учреждения. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Согласно представленной информации - подросток состоит на внутришкольном учете", - рассказали в прокуратуре.

Сообщается, что после проверки будут установлены подробные обстоятельства и причины произошедшего, а также "дана оценка персоналу образовательного учреждения, допустившему возможность беспрепятственного завладения ножом школьником".

Напомним, в мае текущего года полицией был задержан учащийся школы в Павлодаре, нанесший ножевое ранение однокласснику, а также учителю.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2190851-v-rossii-shestiklassnik-ugrozhal-uchitelyam-nozhom-video/

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