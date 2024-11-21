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В Беларуси заявили о планируемом вторжении оппозиции и войск НАТО

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Флаг Беларуси
Флаг Беларуси. Иллюстративное фото: Maksim Konstantinov / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Гостелевидение Беларуси заявило о якобы планах оппозиции совершить переворот в стране. Нападение якобы будет происходить по четырем направлениям, передает NUR.KZ со ссылкой на телеканал ОНТ.

Как отмечается в сюжете телеканала, у оппозиции якобы есть планы напасть на 4 территории на юго-западе Беларуси. Привлекать к нападению якобы собираются вооруженные группы из Польши, Литвы и Украины.

"В Украине, Польше и Литве при поддержке местных властей созданы боевые формирования. Их обучают, тренируют, обкатывают перед главной задачей. Замыслы очень схожи с фашистскими", - отмечается в видеоматериале.

При этом, согласно информации в сюжете, сначала должны напасть "банды националистов", затем будут привлечены наемники и силы НАТО. При этом готовить потенциальных участников нападения помогают польские спецслужбы.

Определены якобы четыре территории для захвата: выступ на юго-западе на стыке границ Беларуси, Польши и Украины, Кобринский, Пинский и Лунинецкий районы.

Как отмечает в интервью телеканалу Максим Ралько, который входил в состав незаконного вооруженного формирования "Батальон Калиновского" и принимал участие в боевых действиях, конечная цель боевиков из числа беглых, которые готовятся за рубежом, - вторжение в Беларусь.

"Все в полку думали, что будут воевать против России. Но потом поняли, что на самом деле конечная цель - зайти в Беларусь. Они просто жаждут начать эту операцию, когда такая возможность у них будет. Но будут жертвы. Да, безусловно, будут жертвы. Они это понимают", - подчеркнул Максим Ралько.

"Мы думали, что воюем. Нас обкатывали, забрасывали для диверсий в Россию. А потом, когда будет приказ, мы должны выдвинуться к границам Беларуси. И зайти в Беларусь. Вторгнуться. Они для этого сейчас оружие собирают, пополняют арсенал. Это все готовится для наступления на Беларусь. А вы знаете, какие идеи в полку ходили. Пусть сами воюют и умирают. У нас другая задача - Беларусь. Нам надо научиться, подготовиться. И когда будет приказ, перейти границу", - отмечает в интервью Ралько.

Также на сайте телеканала под сюжетом отмечается, что компетентные службы Республики Беларусь сейчас "обкатывают" различные сценарии нападения, а силовики готовы отразить вторжение.

Стоит отметить, что в странах НАТО такие заявления, прозвучавшие на госканале Беларуси, никак пока не комментируют.

Напомним, в начале осени во время торжественного мероприятия по случаю Дня народного единства в Беларуси Александр Лукашенко заявил о возможном начале третьей мировой войны.

"Нападение на Беларусь, запомните это, - это третья мировая война. Поэтому ни в коем случае ни украинцам, ни россиянам, они это прекрасно понимают, ни американцам, которые хотят отсидеться за океаном, этого делать нельзя", - подчеркнул тогда белорусский лидер.

При этом в начале года Александр Лукашенко уже заявлял, что его страна должна быть готова к возможной войне. При этом он отметил, что конфликт им не нужен.

В апреле этого года Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что в его стране ведется подготовка военных подразделений, в войска поставляется вооружение. Он также подчеркнул, что Беларусь никому ничем не угрожает.

"Нам не надо кому-то угрожать. Мы не хотим чужой земли: нам эту дай бог обработать", - заявил Лукашенко.

А в сентябре прошлого года Лукашенко отмечал также, что война в Украине показала, что Беларуси надо всерьез заниматься обороной.

"Мы знаем, что Украина - это только начало, и это, знаете, цветочки. Ягодки могут ждать нас впереди, если мы не мобилизуемся и не покажем им, что мало не покажется. Нас больше всего настораживает Польша, да и Россию, в том числе. Но за Польшей стоит Америка, они решили разрушить все, что здесь есть", - сказал Лукашенко.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2190396-plan-zahvata-v-belarusi-zayavili-o-planiruemom-vtorzhenii-v-stranu-zapada-i-oppozicii/

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