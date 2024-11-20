Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Лукашенко помиловал еще 8 женщин и 24 мужчины

Опубликовано:

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Contributor / Getty Images

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко помиловал еще 32 человек, осужденных за экстремизм, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал "Пул Первого".

Как сообщает пресс-служба президента Республики Беларусь, Лукашенко помилованы еще 32 лица, осужденных за совершение экстремистских преступлений.

"Это 8 женщин и 24 мужчины. Все они признали вину, раскаялись в содеянном и ходатайствовали о помиловании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 17 человек имеют хронические заболевания, один является инвалидом. У 17 осужденных есть дети, из них двое - многодетные. 9 помилованных - старше 50 лет.

Напомним, в конце июля этого года Лукашенко помиловал приговоренного к смертной казни гражданина Германии. До этого его признали виновным по шести статьям Уголовного кодекса РБ, в том числе в теракте, наемничестве, сотрудничестве со спецслужбой иностранного государства, сопряженном с совершением действий во вред нацбезопасности, агентурной деятельности, умышленном повреждении путей сообщения, что могло привести к смерти человека, крушению, аварии и другим тяжким последствиям.

В сентябре президент Беларуси помиловал 30 человек, которые были осуждены за преступления протестной направленности. Сообщалось тогда, что все они изучались комиссией по возвращению беглых под руководством генерального прокурора Андрея Шведа.

В начале ноября сообщалось, что помиловал 31 осужденного за экстремизм. Судимость при этом с них не снимают.

Отметим, что 26 января 2025 года состоятся выборы президента Беларуси. Действующий глава будет баллотироваться. Недавно Лукашенко признался, что чувствует себя спокойно перед выборами.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2190264-lukashenko-pomiloval-eshche-8-zhenshchin-i-24-muzhchiny/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie