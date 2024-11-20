Лукашенко помиловал еще 8 женщин и 24 мужчины

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко помиловал еще 32 человек, осужденных за экстремизм, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал "Пул Первого".

Как сообщает пресс-служба президента Республики Беларусь, Лукашенко помилованы еще 32 лица, осужденных за совершение экстремистских преступлений.

"Это 8 женщин и 24 мужчины. Все они признали вину, раскаялись в содеянном и ходатайствовали о помиловании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 17 человек имеют хронические заболевания, один является инвалидом. У 17 осужденных есть дети, из них двое - многодетные. 9 помилованных - старше 50 лет.

Напомним, в конце июля этого года Лукашенко помиловал приговоренного к смертной казни гражданина Германии. До этого его признали виновным по шести статьям Уголовного кодекса РБ, в том числе в теракте, наемничестве, сотрудничестве со спецслужбой иностранного государства, сопряженном с совершением действий во вред нацбезопасности, агентурной деятельности, умышленном повреждении путей сообщения, что могло привести к смерти человека, крушению, аварии и другим тяжким последствиям.

В сентябре президент Беларуси помиловал 30 человек, которые были осуждены за преступления протестной направленности. Сообщалось тогда, что все они изучались комиссией по возвращению беглых под руководством генерального прокурора Андрея Шведа.

В начале ноября сообщалось, что помиловал 31 осужденного за экстремизм. Судимость при этом с них не снимают.

Отметим, что 26 января 2025 года состоятся выборы президента Беларуси. Действующий глава будет баллотироваться. Недавно Лукашенко признался, что чувствует себя спокойно перед выборами.