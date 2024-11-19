Саммит G20 призвал к миру в Украине, но прямо не осудил российское вторжение. Почему так произошло

На завершающемся в Рио-де-Жанейро саммите G20 лидеры стран «двадцатки» приняли совместное заявление, в котором призвали к «всеобъемлющему, справедливому и прочному миру» в Украине. При этом так же, как на предыдущей встрече, лидеры 20 крупнейших стран мира прямо не осудили российское вторжение в Украину.

В итоговом тексте 22-страничного документа Украина упоминается один раз. Как и в декларации прошлогоднего саммита в Дели, Россия не упомянута ни разу.

«Мы приветствуем все актуальные и конструктивные инициативы, направленные на поддержку всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии со всеми целями и принципами Устава ООН по содействию мирным, дружественным и добрососедским отношениям между народами», — говорится в девятом параграфе заявления.

«Россия добивается успехов на поле боя, Украина отходит на второй план, а мировые лидеры теряют терпение, — прокомментировал заявление участников саммита в отношении Украины дипломатический корреспондент Би-би-си Джеймс Ландейл. — В совместном заявлении участники G20 пожаловались на человеческие страдания в результате войны и ее негативное влияние на глобальную продовольственную и энергетическую безопасность».

Осудив, как и на прошлогоднем саммите G20, «угрозу силой или ее применение с целью захвата территорий», лидеры «двадцатки» не упомянули о российской агрессии.

После массированного российского авиаудара по Украине в воскресенье европейские дипломаты настаивали на пересмотре ранее согласованных формулировок о глобальных конфликтах, но в итоге уступили.

На предыдущем саммите «двадцатки», прошедшем осенью 2023 года в Индии, лидеры также не осудили вторжение России в Украину — из-за позиции Москвы и Пекина. Вместо этого они призвали обе стороны конфликта соблюдать принципы ООН.

Но в отличие от документа, подготовленного на прошлогоднем саммите, коммюнике этого года не содержит осуждения ядерных угроз, которые Москва регулярно озвучивает в связи с войной в Украине и помощью Киеву со стороны западных союзников. Нет в нем и требований прекратить атаки на продовольственную и энергетическую инфраструктуру.

В 2022 году на саммите в Бали большинство членов G20 «самым решительным образом осудило агрессию Российской Федерации против Украины», хотя при этом отмечалось, что существуют и другие мнения и различные оценки ситуации.

Западные страны недовольны

«Это не те формулировки об Украине, которые мы хотели бы видеть», — сказал неназванный высокопоставленный западный дипломат агентству AFP, комментируя итоги встречи в Рио-де-Жанейро.

Участники саммита не начали обсуждать часть коммюнике в отношении Украины и конфликта на Ближнем Востоке до последних дней перед саммитом. Это еще одно свидетельство значительного разрыва позиций между западными членами группы и такими государствами, как Россия, Китай и другие развивающиеся страны, имеющие тесные связи с Москвой.

По данным британской газеты Financial Times, некоторые европейские делегации настаивали на более жестких формулировках, осуждающих Россию в связи с мощным ударом по Украине в воскресенье, жертвами которого стали гражданские объекты. Источники газеты сообщают, что в итоге они отказались от этого требования, опасаясь, что это может вообще сорвать совместное заявление.

«Формулировки недостаточно сильные… в них нет ничего о последних атаках, — сказал Financial Times один из европейских дипломатов. — Но никто не хотел заходить слишком далеко, иначе началась бы драка и никакого заявления не было бы».

Президент России Владимир Путин не присутствовал на саммите, Москву представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

Председатель КНР Си Цзиньпин, который вместе с Бразилией добивается от Киева начала мирных переговоров с Россией, призвал G20 помочь «остудить» войну.

Си Цзиньпин. Фото: Oliver Bunic/Bloomberg via Getty Images

Бразилия совместно с Китаем предложила собственный мирный план урегулирования войны в Украине: эти страны считают, что единственный способ окончить конфликт — провести мирные переговоры с равноправным участием всех сторон.

Однако в середине сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирный план Бразилии и Китая больше отвечает интересам России и остается неприемлемым для Киева. Он описал эту инициативу как «деструктивную».

В заявлении также никак не упомянуты предложения турецкого президента Тайипа Реджепа Эрдогана о заморозке конфликта, о которых незадолго до саммита сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, план Эрдогана включает создание демилитаризованной зоны на востоке Донбасса и размещение там международных сил. При этом Украину продолжат снабжать военной помощью, а в качестве уступки Путину Киев должен будет согласиться отложить обсуждение вопроса о вступлении Украины в НАТО как минимум на десять лет.

Украина при этом последовательно выступает против замораживания конфликта, утверждая, что подобный сценарий прежде всего выгоден России, которая может использовать передышку для подготовки нового нападения. Киев также отказывается говорить о каких-либо территориальных уступках и обещает вернуть свои международно признанные границы.

О неприемлемости «заморозки» конфликта не раз говорили и в Кремле, выдвигая свои условия для переговоров с Украиной, в числе которых вывод украинских войск их Донбасса и отказ Киева от вступления в НАТО.

О чем просил Зеленский?

По данным агентства Bloomberg, Зеленский настоятельно просил президента Бразилии Луиса Инасио Лулу да Силву пригласить его на саммит «двадцатки», однако тот просьбу проигнорировал. Не пригласили украинского президента и выступить перед участниками по видеосвязи, как это случилось на саммите в Индонезии в 2022 году.

Владимир Зеленский: Spencer Platt/Getty Images

Накануне открытия саммита Лула заявил бразильскому каналу GloboNews, что войны в Украине и на Ближнем Востоке не будут включены в повестку дня саммита, чтобы участники встречи смогли сосредоточиться на проблемах бедности и климата.

Но ситуацию в Украине, как и на Ближнем Востоке, в итоге обойти не удалось: помимо Украины, в заявлении также говорится о необходимости «всеобъемлющего» прекращения огня как в Газе, так и в Ливане — этому также посвящен один из 85 параграфов документа.

FT также отмечает, что заявление лидеров «двадцатки», уже второй год отказывающихся напрямую осудить российское вторжение, прозвучало на фоне усиления давления на президента Украины Владимира Зеленского.

По сведениям газеты, некоторые западные союзники пытаются склонить его к мирным переговорам, и издание рассматривает это как ослабление поддержки Киева.

Отчасти это объясняется и грядущим возвращением в Белый дом Дональда Трампа, обещавшего закончить войну за 24 часа и грозившего прекратить военную помощь США Киеву, если Украина не согласится на переговоры с Россией.

Климат, бедность и налоги

Как сообщает Reuters, бразильские чиновники признали, что значительная часть повестки дня саммита G20, в том числе устойчивое развитие и налогообложение сверхбогатых, может потерять актуальность с возвращением Трампа в Белый дом.

В частности, Трамп известен как противник «климатической» повестки дня и обещает с новой силой возобновить добычу в США нефти и газа, а лидеры G20 надеялись дать новый толчок зашедшим в тупик переговорам по климату, проходящим на саммите ООН СОР29 в Баку.

Но этого не случилось: в итоговой декларации они лишь признали необходимость «существенного увеличения объема климатического финансирования с миллиардов до триллионов из всех источников», не уточнив, откуда возьмутся эти триллионы.

Прошлогодняя декларация о «справедливом, упорядоченном и равноправном переходе» от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии в тексте документа также не упоминалась.

G20 одобрила идею сотрудничества для обеспечения эффективного налогообложения «сверхбогатых людей», чего добивался Лула да Силва.

При этом, однако, в документе говорится, что такое сотрудничество должно осуществляться «при полном уважении налогового суверенитета» и включать в себя «обсуждение принципов налогообложения», а также выработку механизмов борьбы с уклонением от уплаты налогов.

Лула добился успеха и в другом вопросе: по его инициативе был создан «Глобальный альянс против голода и нищеты». Эта организация должна собирать средства на борьбу с голодом, ее деятельность к концу десятилетия должна помочь 500 млн человек.

«Голод и нищета — это не результат дефицита или природных явлений… это продукт политических решений, — сказал Лула. — В мире, который производит почти 6 млрд тонн продовольствия в год, это неприемлемо».