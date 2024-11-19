Правительство Узбекистана ушло в отставку

Кабинет министров Узбекистана сложил полномочия перед вновь избранным парламентом - правительство страны ушло в отставку. Постановление об этом 19 ноября подписал премьер-министр Абдулла Арипов.

По указу президента правительство продолжит свою деятельность до формирования нового состава кабмина, пишет Gazeta.uz.

Это стандартная процедура, направленная на перезапуск исполнительной власти после обновления законодательного органа, отмечает издание.

В течение месяца после формирования нового парламента президент Узбекистана после проведения консультаций со всеми фракциями политических партий вносит кандидатуру премьер-министра на рассмотрение Законодательной палаты.

После одобрения премьер-министра начинается формирование нового состава правительства.

Отметим, на днях в Узбекистане был избран новый состав депутатов Законодательной палаты.

Как пишет издание, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 18 ноября принял участие в первом после выборов заседании палаты. По его словам, в парламенте должны быть обсуждения и оппозиция.

Также он заявил, что в новую эпоху парламент Узбекистана должен стать настоящим народным домом, а его нижняя палата - генератором идей, ареной здоровой конкуренции и дебатов. Он отметил необходимость активизации оппозиции в парламенте и предложил расширить ее права.

Согласно Конституции Узбекистана, законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан состоит из ста пятидесяти депутатов, избираемых в соответствии с законом.

Депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, а также членом сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан может быть гражданин Республики Узбекистан, достигший ко дню выборов двадцати пяти лет и постоянно проживающий на территории Республики Узбекистан не менее пяти лет.

Требования, предъявляемые к кандидатам в депутаты, определяются законом.

Одно и то же лицо не может быть одновременно депутатом Законодательной палаты и членом Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан не может быть одновременно депутатом Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, представительных органов государственной власти областей, районов, городов.