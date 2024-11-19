Принять меры против доминирования США на рынке технологий призвали бизнесмены европейских чиновников
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Руководители европейских технологических компаний призвали правительства стран ЕС принять меры против доминирования американских корпораций на рынке технологий, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.
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Представители технологической отрасли считают, что Европа должна активнее бороться с зависимостью от США в разработке таких стратегически важных технологий, как искусственный интеллект. Этот вопрос стал особенно актуальным после избрания Дональда Трампа президентом США.
Энди Йен, глава швейцарской компании Proton, отметил необходимость внедрения европейского протекционизма в сфере технологий. По его словам, за последние 20 лет ключевые западные технологии, от веб-браузеров до смартфонов, сконцентрировались в руках американских гигантов.
За прошедшее десятилетие ЕС уже предпринял ряд шагов в этом направлении, приняв жесткие правила для ограничения влияния таких компаний, как Google, Apple, Amazon, Microsoft и Meta.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2189319-prinyat-mery-protiv-dominirovaniya-ssha-na-rynke-tehnologiy-prizvali-biznesmeny-evropeyskih-chinovnikov/