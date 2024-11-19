Принять меры против доминирования США на рынке технологий призвали бизнесмены европейских чиновников

Руководители европейских технологических компаний призвали правительства стран ЕС принять меры против доминирования американских корпораций на рынке технологий, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Представители технологической отрасли считают, что Европа должна активнее бороться с зависимостью от США в разработке таких стратегически важных технологий, как искусственный интеллект. Этот вопрос стал особенно актуальным после избрания Дональда Трампа президентом США.

Энди Йен, глава швейцарской компании Proton, отметил необходимость внедрения европейского протекционизма в сфере технологий. По его словам, за последние 20 лет ключевые западные технологии, от веб-браузеров до смартфонов, сконцентрировались в руках американских гигантов.

За прошедшее десятилетие ЕС уже предпринял ряд шагов в этом направлении, приняв жесткие правила для ограничения влияния таких компаний, как Google, Apple, Amazon, Microsoft и Meta.