Экономист предположил, по каким причинам Трамп может настаивать на введении пошлин на экспорт в США

Эксперт в области финансов Майкл Петтис считает, что планы Дональда Трампа ввести высокие пошлины на экспорт опираются на не самую популярную экономическую теорию, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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За последние 40 лет США импортировали больше товаров, чем экспортировали, что, по мнению многих экономистов, привело к потере около пяти миллионов рабочих мест на американских фабриках с конца 1990-х годов. Обычно эксперты объясняют это тем, что американцы потребляют больше, чем производят, что сопровождается снижением уровня личных сбережений и увеличением дефицита бюджета.

Однако Майкл Петтис, финансовый аналитик и профессор в Пекине, утверждает, что основной причиной упадка американского производства является промышленная политика таких стран, как Китай.

Ориентированные на экспорт выпускают значительное количество дешевых товаров, а излишки средств инвестируют в американские казначейские облигации и акции, повышая стоимость доллара. Это делает экспорт из США менее конкурентоспособным, а импорт — более доступным, усугубляя торговый дефицит.

Петтис, обладающий опытом работы финансовым советником правительств Мексики и Южной Кореи, пользуется доверием как среди республиканцев, так и среди демократов.