"Собаку не гладить!": Резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго начали охранять роботы Boston Dynamics

На вооружении Секретной службы США появились первые патрульные собаки-роботы от компании Boston Dynamics.

Одна из них была замечена патрулирующей территорию резиденции избранного президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго в городке Палм-бич во Флориде.

Кличка четвероногого патрульного — Спот — основана на игре слов: в английском языке слово «spot» может быть как существительным («точка», «пятно»), так и глаголом («находить», «выслеживать»).

Электрический пес может быть полностью автоматизирован, если проложить ему маршрут заранее, или управляться дистанционно, в ручном режиме.

Надписи на каждой из металлических ног предупреждают: «НЕ ГЛАДИТЬ».

«Не знаю, у кого может возникнуть желание такую собаку погладить, — отмечает политолог из частного Колледжа Менло в Калифорнии Мелисса Мичелсон. — Она совершенно не выглядит милой».

Видео, на котором Спот патрулирует территорию курорта, стало хитом TikTok, вызвав там неоднозначную реакцию — комментарии пользователей варьируются в диапазоне от «милого» или «крутого», до «жутковатого».

По видео отшутились все американские вечерние комедийные шоу, однако его миссия смеха не вызывает.

«Наш основной приоритет — безопасность избранного президента», — говорится в заявлении, полученном Би-би-си от главы Секретной службы США по связям с общественностью Энтони Гульельми.

За последние несколько месяцев, в ходе предвыборной кампании в США, на жизнь Трампа публично покушались дважды.

В первый раз — в июле, на встрече с избирателями в Пенсильвании; второй — в сентябре, на поле для гольфа в Мар-а-Лаго.

На конкретные вопросы Би-би-си об использовании механических собак для охраны Трампа — в том числе о том, с какого момента пес появился на территории частной резиденции — в Секретной службе отвечать отказались, сославшись на «заботу об оперативной безопасности».

В компании Boston Dynamics также лишь подтвердили использование Спота Секретной службой, однако на конкретные вопросы отвечать отказались.

Что же могло заставить Секретную службу взять собак-роботов на вооружение именно сейчас?

По мнению Рона Уильямса, в прошлом служившего в этом подразделении, а ныне возглавляющего группу Talon Companies, занимающуюся вопросами безопасности и управления рисками, именно после покушений на Трампа агентство стало в срочном порядке «обновлять технологии обнаружения и сдерживания».

В Мар-а-Лаго, большая часть территории которого расположена под открытым небом, необходимость в четвероногих патрульных назрела давно, считает Уильямс.

«Они могут охранять значительно большую территорию, чем люди», — объясняет он свою уверенность в том, что со временем собак наверняка станут использовать больше.

Причем не только в Секретной службе. По словам Уильямса, механических собак Boston Dynamics все чаще используют военные и правоохранительные органы по всему миру.

Как утверждается в рекламных материалах компании, весной одного из Спотов приобрела саперская служба в Пенсильвании, где робота используют для проверки подозрительных пакетов на предмет наличия там взрывчатых веществ.

В прошлом году механические псы появились в штатном расписании полицейского департамента Нью-Йорка, несмотря на жалобы некоторых горожан на «превышение полицейских полномочий до уровня антиутопии».

Издание Kyiv Post сообщает, что собаки Boston Dynamics используют и на войне в Украине: они помогают бойцам ВСУ проводить разведку.

Четвероногий разведчик

Спот известен своей ловкостью и изворотливостью. Робот может подниматься и спускаться по лестнице, перемещаться в очень узких пространствах и даже открывать незапертые двери.

Однако его привлекательность для спецслужб — несмотря на весьма отрезвляющий ценник (порядка 75 тысяч долларов за экземпляр) — объясняется именно способностью Спота обнаруживать потенциальные угрозы на раннем этапе.

Глава Секретной службы по коммуникациям Гульельми сообщил, что патрульные роботы «оснащены технологиями ведения наблюдения и множеством передовых сенсоров, которые помогают нам вести защитные операции».

На сайте Boston Dynamics сообщается, что Спот оснащен несколькими камерами, которые позволяют псу изучать окружающий ландшафт, создавая в его «голове» трехмерную карту пространства.

За отдельную плату можно укомплектовать Спота сенсорами, обеспечивающими дополнительные функции — например, тепловизором.

Однако выполнять свои функции робот может только при участии человека и под его надзором.

По словам профессора инженерии Мисси Каммингс, возглавляющей Центр автономии и робототехники Университета Джорджа Мейсона, «по сути, собака-робот управляется джойстиком».

Как уже было сказано, Спот действительно может автоматически передвигаться по заранее заданным собаке маршрутам, однако в таком случае он несет исключительно символическую, устрашающую функцию.

Дело в том, что — в отличие от живых людей или собак — выполняя заложенную программу патрулирования, робот не способен реагировать (то есть отвлекаться) ни на какие внешние раздражители — будь то изображения, звуки или запахи.

Кроме того, несмотря на множество впечатляющих функций Спота, вывести его из строя довольно несложно.

«Достаточно побрызгать ему в „лицо“ спреем для волос, — говорит профессор. — Этого будет достаточно, чтобы нарушить нормальную, согласованую работу камер».

Хотя Спот, замеченный в Мар-а-Лаго, не оснащен никаким оружием, по словам Мисси Каммингс, конкуренты Boston Dynamics, похоже, ведут эксперименты и с вооруженными моделями. Только на этой неделе на конференции по робототехнике она узнала об аналогичной китайской модели, вооруженной винтовкой.

Впрочем, как и в случае экспериментов с автомобилями без водителя, заменить людей эта технология вряд ли в состоянии.

«Мы не то чтобы очень верим в способность автомобилей ездить самостоятельно, — объясняет Мелисса Мичелсон. — И в Мар-а-Лаго вместе с четвероногим патрульным на службу выходят и обычные агенты Секретной службы».

«Нам все еще нужны люди, которые в случае любого технического сбоя будут в состоянии вмешаться и принять нужное решение», — резюмирует она.