Турция не пустила самолет президента Израиля в свое воздушное пространство

Глава Израиля Ицхак Герцог не смог попасть на климатический саммит в Азербайджане из-за закрытия Турцией своего воздушного пространства для его самолета, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает издание, причиной отмены визита президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан для участия в климатическом саммите ООН (CОР-29) в Баку стало закрытие Турцией своего воздушного пространства для его самолета.

"Вечером в субботу Израиль объявил, что поездка президента Ицхака Герцога в Азербайджан в рамках COP29 отменена по "соображениям безопасности". Однако источники в министерстве иностранных дел Азербайджана заявили, что истинной причиной был отказ Турции разрешить израильскому президентскому самолету пройти через ее воздушное пространство.

Израильская газета Yedioth Ahronot, которая расследовала сообщение Caliber News, известной своей близостью к правительству Азербайджана, сообщила, что официальные лица Азербайджана подтвердили им эту новость", - сообщает российское издание со ссылкой на местные СМИ.

В марте президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о ситуации в Газе - политик назвал приходящее на Ближнем Востоке геноцидом.

А в декабре 2023 года лидеры Турции и Израиля обменялись громкими обвинениями. Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером, израильский премьер отреагировал на эти слова.

"Эрдоган, который совершает геноцид против курдов, который установил мировой рекорд по количеству заключенных в тюрьму журналистов, выступающих против его правления, – последний, кто может читать нам мораль", - ответил тогда Биньямин Нетаньяху.

До этого президент Турции назвал ООН недееспособной организацией и призвал изменить ее структуру.

Осенью 2023 года из-за событий в Газе Турция отозвала своего посла в Израиле.

В конце июля этого года президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил том, что Турция может войти в Израиль так же, как в свое время вошла в Нагорный Карабах и Ливию.

После, в сентябре этого года, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, жестко высказался о ситуации на Ближнем Востоке и сравнил Нетаньяху с Гитлером.