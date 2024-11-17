"Пошел ты": первая леди Бразилии оскорбила Илона Маска (видео)

Первая леди Бразилии Розангела да Силва оскорбила американского предпринимателя Илона Маска, выступая в преддверии саммита G20, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как сообщает российское издание со ссылкой на местные СМИ, первая леди Бразилии Розангела да Силва оскорбила американского предпринимателя Илона Маска.

Она принимала участие в мероприятии на полях саммита "Большой двадцатки" в Рио-де-Жанейро, где выступала с речью "в защиту необходимости регулирования социальных сетей".

Во время выступления да Силвы раздался громкий протяжный звук. Жена бразильского президента засмеялась и в шутку присела, как бы защищаясь.

"Я думаю, это Илон Маск! Я тебя даже не боюсь… Пошел ты, Илон Маск!" - цитирует издание слова первой леди Бразилии.

Напомним, в начале сентября сообщалось, что коллегия Верховного суда Бразилии поддержала вынесенное на прошлой неделе решение о полной блокировке на всей территории страны принадлежащей Илону Маску социальной сети X.

Как сообщает Русская служба BBC, блокировка стала кульминацией противостояния между судьей Верховного суда Алешандри ди Мораисом и владельцем X Илоном Маском. Их спор начался в апреле, когда суд выдал администрации платформы предписание заморозить работу десятков аккаунтов, якобы распространявших дезинформацию.

Позже верховный суд Бразилии заявил, что компаниям X и Starlink Илона Маска грозят ежедневные штрафы в размере одного миллиона долларов за несоблюдение судебного решения.