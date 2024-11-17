Восемь человек погибли при нападении на колледж в Китае
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Восемь человек погибли и еще17 получили ранения после нападения с ножом в профессионально-техническом училище в городе Исин провинции Цзянсу на востоке Китая, передает NUR.KZ со ссылкой на Синьхуа.
По данным издания, нападение произошло 16 ноября около 18:30.
Согласно заявлению, опубликованному бюро общественной безопасности города Исин, по подозрению в совершении преступления на месте задержан 21-летний парень. Он признался в содеянном.
По данным местной полиции, подозреваемый является выпускником учебного заведения. Парень вернулся туда, чтобы выплеснуть свой гнев из-за того, что не получил аттестат об окончании школы из-за провала экзаменов, а также из-за недовольства оплатой стажировки.
Спасательные работы продолжаются, полиция продолжает расследование.
В начале сентября в Челябинске в одной из школ произошло ЧП - ученик пронес в здание молоток и напал на сверстников и учителей. Сообщалось, что есть пострадавшие.
В конце июля, в городе Саутпорт, расположенном неподалеку от Ливерпуля на севере Англии, произошло нападение на детский танцевальный клуб. От ножевых ранений умерли трое детей, другие дети и взрослые получили тяжелые ранения.
В начале сентября не менее четырех человек погибли и еще девять получили ранения в результате стрельбы в школе Апалачи в американском штате Джорджия, примерно в 70 км к северо-востоку от Атланты. Позже местные власти объявили, что задержан 14-летний ученик этой же школы Колт Грей.
В начале года в американском штате Айова неизвестный также открыл стрельбу в школе. В итоге погиб один человек, еще несколько - пострадали. В школе, где и произошла стрельба, обучается более 1,5 тысячи человек, и для них 4 января был первым днем учебы после каникул.
В декабре прошлого года сообщалось, что в одной из школ Брянска в России произошла стрельба. Сообщалось о погибших и раненых. Подозреваемой оказалась ученица этой же гимназии.
В конце декабря прошлого года около Карлова Университета в центре Праги произошла стрельба. Жертвами стрельбы стали 15 человек. Еще несколько десятков людей пострадали.
Также в прошлом году в Петропавловске произошло нападение на детей - девятиклассник пронес в школу топор и нож, надел маску в туалете, вышел в коридор и ранил троих учеников.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2188473-vosem-chelovek-pogibli-pri-napadenii-na-kolledzh-v-kitae/