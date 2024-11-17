Зеленский заявил, что при Трампе война в Украине закончится быстрее, чем ожидалось

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после телефонного разговора с Дональдом Трампом, который состоялся сразу после его победы на выборах в США, он уверен в том, что при новой администрации война с Россией закончится раньше, чем могла бы.

По словам Зеленского, во время звонка у них с Трампом состоялся конструктивный диалог.

Он не уточнил, выдвигал ли Трамп какие-либо требования относительно возможных переговоров с Россией, но заявил, что не услышал от новоизбранного американского президента ничего, что противоречило бы позиции Украины.

Трамп неоднократно заявлял, что прекращение войны в Украине будет одной из его приоритетных задач в случае победы на выборах. Он также говорил, что масштабная военная помощь Киеву – это истощение ресурсов США, и он намерен покончить с этим.

"Я уверен, что война закончится быстрее благодаря политике команды, которая сейчас возглавит Белый дом. Это их подход, их обещание своим гражданам", — заявил Зеленский в интервью украинским СМИ.

Между тем, стоит вспомнить, что через два дня после выборов в США приближенный избранного президента Брайан Ланза заявил, что хотя новая администрация и будет добиваться мира в Украине, но не станет помогать Киеву в возвращении утраченных территорий, особенно Крыма.

Владимир Зеленский также заявил, что Украина должна сделать все, чтобы эта война закончилась в следующем году. По его словам, ситуация на поле боя сложная, российские войска ведут наступление.

По сообщениям украинских источников, Зеленский считает, что война должна закончиться дипломатическим путем, но подчеркивает, что начинать переговоры с Москвой Киев должен только с позиции силы и при поддержке Соединенных Штатов.

При этом президент Украины считает, что Владимир Путин не заинтересован в заключении справедливого мира, хотя в его интересах было бы положить конец политической изоляции.

Сложные отношения

Украина и США продолжат обсуждать пути окончания войны в ближайшее время. По словам Владимира Зеленского, по законодательству США он сможет встретиться с Дональдом Трампом как с президентом только после его инаугурации в январе.

У Трампа и Зеленского непростые отношения.

В 2019 году демократы Конгресса инициировали импичмент Трампу, которого, среди прочего, обвиняли в оказании давления на администрацию Зеленского с тем, чтобы в Украине были открыты расследования против политических оппонентов Трапма.

Также утверждалось, что Трамп просил Зеленского выдать ему компрометирующую информацию против семьи Джо Байдена и использовал свое служебное положение и официальные каналы внешней политики США, чтобы приостановить военную помощь Украине и отсрочить приглашение Зеленскому в Белый дом.

Однако сейчас Дональд Трамп заявляет, что у него с Владимиром Зеленским прекрасные отношения. По его словам, он многое понял после встречи с украинским президентом в Нью-Йорке в сентябре этого года. Тогда же Трамп заявил, что "война завершится очень быстро".

Еще раньше он заявлял, что сможет положить конец войне через сутки после того, как займет Белый дом. Но пока так и неясно, как именно он намерен это сделать.

Не так прост, как казалось

Оппоненты Трампа из лагеря демократов обвиняют его в заигрывании с президентом России Владимиром Путиным и говорят, что его подход к войне равносилен капитуляции Украины, что поставит под угрозу всю Европу.

Между тем канцлер Германии Олаф Шольц, который разговаривал с Трампом после его победы на выборах, сообщил немецким СМИ, что в позиции по войне нового президента США гораздо больше нюансов, чем все думали раньше.

Шольц рассказал газете Süddeutsche Zeitung, что его разговор с Трампом был "на удивление очень детальным и конструктивным".

Ранее в этом году Палата представителей США одобрила пакет военной помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов.

С начала российского вторжения США стали крупнейшим поставщиком оружия в Украину. Согласно данным исследовательского центра мировой экономики при Кильском университете, в период с февраля 2022 года по конец июня 2024 года они передали оружия и техники на сумму 55,5 млрд долларов.