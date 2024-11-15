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Члены парламента Новой Зеландии прервали заседание внезапным ритуальным танцем (видео)

Опубликовано:

Танец хака в парламенте
Танец хака в парламенте. Кадр из видео: youtube.com/@guardiannews

Член парламента Новой Зеландии прервала голосование по спорному законопроекту, исполнив ритуальный танец своего народа - маори, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

В минувший четверг работу парламента пришлось ненадолго приостановить после того, как члены партии Te Pāti Māori во время голосования по законопроекту начали исполнять хаку - ритуальный танец народа маори.

К слову, законопроект, предлагающий изменить трактовку Договора Вайтанги - 184-летнего соглашения между британской короной и народом маори, вызвал споры и протесты по Новой Зеландии.

Член парламента от народа маори Хана-Раити Майпи-Кларк разорвала копию законопроекта и начала исполнять хаку. К ней присоединились соратники.

Видео опубликовали Guardian News.

Что такое хака?

Согласно информации на сайте Британской энциклопедии, хака - маорийский танец, в котором все тело участвует в энергичных ритмичных движениях - раскачивание, шлепки по груди и ногам, притопывание.

Они сопровождаются песнопениями и, в некоторых случаях, свирепыми выражениями лица, призванными устрашить - например, выпученные глаза и высунутый язык. Хотя хака часто ассоциируется с традиционными боевыми приготовлениями мужчин-воинов, ее могут исполнять как мужчины, так и женщины, а несколько разновидностей танца выполняют социальные функции в культуре маори.

Например, на видео, опубликованном на YouTube-канале World Rugby, танец хака исполняет команда новозеландских регбистов.

Еще пример - голливудский актер Джейсон Момоа на премьере фильма "Аквамен" в 2018 году, исполняющий народный танец маори.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2188172-chleny-parlamenta-novoy-zelandii-prervali-zasedanie-vnezapnym-ritualnym-tancem-video/

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