NYT: Илон Маск провел переговоры с послом Ирана в "секретном месте"

Илон Маск провел переговоры с послом Ирана в ООН в Нью-Йорке. Темой диалога стал вопрос напряженности между Тегераном и Вашингтоном, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

Маск, который в последнее время является близким советником избранного президента США Дональда Трампа, встретился в понедельник с послом Ирана в ООН Амиром Саидом Иравани. Встреча проходила в Нью-Йорке в "секретном месте", как отмечает газета, и длилась более часа.

Темой переговоров стал вопрос разряжения напряженности между Ираном и США.

Источники газеты утверждают, что встреча была "позитивной".

Отметим, что недавно Маск присутствовал на переговорах Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Между тем недавно президент и глава МИД Ирана провели встречу с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"Встретился с Масудом Пезешкианом (президент Ирана - прим. ред.). Это была важная часть моего визита в Иран - возможность пообщаться на самом высоком уровне с новым правительством, выслушать его мнения и объяснить мой подход и усилия по достижению прогресса в решении одного из самых сложных вопросов международной повестки дня", - сообщил Гросси в соцсети X.

Кроме того, о встрече с Гросси высказался глава МИД.

"Мы продолжаем всестороннее сотрудничество с МАГАТЭ. Разногласия могут быть решены путем сотрудничества и диалога. Мы договорились действовать с мужеством и доброй волей. Иран никогда не покидал стол переговоров по своей мирной ядерной программе.

Мы готовы вести переговоры, исходя из наших национальных интересов и наших неотъемлемых прав, но не готовы вести переговоры под давлением и запугиванием", - пишет Аббас Аракчи.

Напомним, недавно стало известно, что Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности при Дональде Трампе.

Сам Маск позже высказался о своем назначении, заявив, что будет угрозой бюрократии. Он также анонсировал полную прозрачность работы нового департамента.

Русская служба Би-би-си подробно рассказывала о новой команде Трампа.

Отметим, что до выборов Маск активно поддерживал избранного президента и даже присутствовал на предвыборной встрече. При этом Трамп называл его "супергением".