Премьер Армении Пашинян предстал в новом образе без бороды (видео)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в своих соцсетях видео, на котором продемонстрировал свой новый образ без усов и бороды, передает NUR.KZ.

Видео Никол Пашинян опубликовал на своей личной странице в Instagram.

В начале видео Пашинян вытирает лицо полотенцем, на кадрах все еще видно усы и бороду. Но после того, как Пашинян убирает полотенце видно, что он гладко выбрил лицо.

Как отмечает РИА Новости, Пашинян отрастил себе бороду в 2018 году во время акций протеста в Армении, которые впоследствии привели его к власти после отставки тогдашнего премьера Сержа Саргсяна.

Отметим, что Никол Пашинян в 2021 году повторно стал премьер-министром Армении. Тогда его среди прочих с назначением поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

К слову, в прошлом месяце Токаев и Пашинян обсудили перспективы дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах по телефону.

До этого Токаев и Пашинян виделись на заседании Совета глав государств СНГ в Москве. Мероприятие проходило в Большом Кремлевском дворце, когда Токаев высказался о создании нового формата Содружества.

Тогда Пашинян также удивил подписчиков тем, что прокатился по центральным улицам Москвы на велосипеде.