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Глава Евродипломатии публично оскорбил Трампа

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель оскорбил Дональда Трампа, сравнив его с испанским диктатором Франсиско Франко, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Боррель выступил на слушаниях в Европарламенте по вопросам отношений ЕС и США.

"Соединенные Штаты (при Трампе — прим. ред.) уже не те, какими были при Обаме. Испания под руководством Франко тоже, например, отличалась от Испании времен Гонсалеса", — заявил Боррель.

Единственная разница между Трампом и Франко, по словам Борреля, состоит в том, что Трампа выбрали граждане США.

Как отмечает издание, Франсиско Франко — испанский политический деятель, регент и каудильо (вождь). С 1939 по 1975 год он управлял страной. Генералиссимус вооруженных сил оказался в числе инициаторов переворота 1936-го, который привел к гражданской войне в стране.

При этом подчеркивается, что Жозеп Боррель с 1 декабря этого года покидает пост главы дипломатической службы ЕС.

Напомним, в ходе своего выступления Боррель также призвал Евросоюз к милитаризации в свете прихода к власти Трампа. Он отметил, что Евросоюз не является альтернативой НАТО, который отвечает за вопросы безопасности, а дополняет блок, отвечая в том числе за производство боеприпасов.

Помимо этого, Боррель призвал продолжать поддерживать Украину.

Добавим, что в октябре в ходе перевыборной кампании вице-президент США Камала Харрис назвал Дональда Трампа фашистом.

А действующий президент США Джо Байден призывал посадить Трампа за решетку, хотя прежде дистанцировался от расследований против республиканца, настаивая на независимости правосудия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2187224-glava-evrodiplomatii-publichno-oskorbil-trampa/

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