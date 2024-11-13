Трамп комплектует свою команду. Можно ли понять, каким будет его второй срок, судя по недавним назначениям?

Через неделю после победы на выборах второй срок Дональда Трампа в Белом доме начал обретать контуры.

Избранный президент сделал уже более десяти назначений, и это первый шаг в формировании штата Белого дома и ключевых правительственных ведомств. В заявлениях средствам массовой информации и в социальных сетях Трамп обозначил свои приоритеты после вступления в должность в январе, сделав особый акцент на вопросах иммиграции и внешней политики.

В отличие от весьма хаотичного начала его первого срока, сейчас Трамп закладывает основу для своей следующей администрации, имея более четкий план и людей, готовых его реализовать.

Вот что мы знаем на данный момент.

Жесткая команда по иммиграции

Некоторые из последних назначений Трампа позволяют предположить, что предвыборное обещание избранного президента депортировать миллионы нелегальных мигрантов, проживающих в США, не является преувеличением.

Стивен Миллер, который был близким советником и спичрайтером Трампа с 2015 года, выбран Трампом на должность заместителя главы администрации Белого дома по вопросам политики. Он, вероятно, и будет составлять планы массовых депортаций и сократит как нелегальную, так и легальную иммиграцию. Во время первого срока Трампа Миллер участвовал в разработке самых жестких миграционных политик администрации.

Том Хоман, исполнявший обязанности директора Агентства иммиграционного и таможенного контроля в первый срок Трампа, поддержал политику президента по разделению семей нелегалов задержанных на границе США и Мексики (детей забирали у родителей и отправляли в специальные изоляторы – ред.). Теперь он вернулся и наделен еще более широкими полномочиями трамповского "царя границ".

"Я буду руководить самой масштабной депортацией, которую когда-либо видела эта страна", — заявил Хоман на конференции консерваторов в июле.

Критики предупреждают, что план массовой депортации Трампа может стоить более 300 миллиардов долларов. Однако в интервью NBC News на прошлой неделе избранный президент заявил, что стоимость - не проблема.

"Люди, которые убивали, наркобароны, которые разрушали свои страны, теперь туда и вернутся, потому что здесь они не останутся. И на это нет ценника", — сказал он.

Полет китайских ястребов

Многие консервативные политики считают, что Китай является главной и единственной угрозой глобальному доминированию США, как в экономическом, так и в военном отношении. Хотя сам Трамп ведет себя более осмотрительно, оставляя большую часть своих нападок на Китай в основном в сфере торговли, он комплектует свою внешнеполитическую команду активными критиками Китая.

Избранный президент выбрал конгрессмена от Флориды Майкла Уолтца, полковника в отставке, своим советником по национальной безопасности — это ключевой пост в сфере внешней политики в Белом доме. Уолтц заявил, что США находятся в состоянии холодной войны с Китаем, и был одним из первых членов Конгресса, призывавших США бойкотировать зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

В октябре конгрессвуман Элиз Стефаник, выбранная Трампом на пост посла США в ООН, обвинила Китай в "вопиющем и злонамеренном вмешательстве в выборы" на фоне сообщений о том, что поддерживаемые Китаем хакеры пытались скачать информацию с телефонов бывшего президента.

Хотя Трамп еще официально не назвал своего кандидата на пост госсекретаря, сенатор от Флориды Марко Рубио — еще один "китайский ястреб" — кажется, является главным претендентом на этот высший дипломатический пост. В 2020 году Рубио подвергся санкциям со стороны китайского правительства после того, как он предложил наказать Китай за подавление протестующих за демократию в Гонконге.

Во время первого срока Трампа отношения между США и Китаем часто были непростыми из-за торговых споров и пандемии коронавируса. Администрация Джо Байдена, которая сохранила многие пошлины, введенные Трампом в отношении Китая, а также ввела некоторые новые, лишь незначительно разрядила ситуацию.

Похоже, следующая администрация Трампа продолжит с того места, где он остановился в конце первого срока.

Новая роль Маска

Пока список политических назначенцев Трампа растет, формируется еще одна группа — небольшая, но чрезвычайно влиятельная.

Илон Маск, самый богатый человек в мире, постоянно находится в штаб-квартире Трампа, оборудованной на время переходного периода в его резиденции Мар-а-Лаго. По сообщениям СМИ, он дает избранному президенту советы по поводу кандидатур на министерские посты и даже присоединился к разговору Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе.

Во вторник вечером Трамп объявил, что поручает Маску работать вместе с бизнесменом в области технологий и бывшим кандидатом в президенты от республиканской партии Вивеком Рамасвами в Департаменте эффективности правительства США (DOGE). Паре поручено определить сферы, где могут быть проведены новые сокращения бюджета.

Маск регулярно высказывал свои политические взгляды в принадлежащей ему социальной платформе X. В частности, он поддержал сенатора от Флориды Рика Скотта в его стремлении стать следующим лидером большинства в Сенате.

Комитет политического действия, созданный Маском, потратил около 200 миллионов долларов на помощь президентской кампании Трампа, и миллиардер обещает продолжать финансировать работу комитета для продвижения повестки нового президента и помощи кандидатам от Республиканской партии на предстоящих выборах в Конгресс.

Между тем, пока неизвестно, где окажется Роберт Кеннеди-младший — еще одна ключевая фигура.

Трамп заявил, что планирует предоставить бывшему демократу и вакцинному скептику, который отказался от участия в выборах в качестве независимого кандидата и поддержал республиканца, роль в области здравоохранения, где он мог бы действовать под девизом "сделаем Америку снова здоровой".

"Он хочет кое-что сделать, и мы позволим ему это сделать", — сказал Трамп в своей победной речи на выборах.

Укрепление президентской власти в ущерб Конгрессу?

Когда Трамп вступит в должность, республиканцы получат контроль над Сенатом и сохранят шансы на большинство в Палате представителей, хотя и с небольшим перевесом. Однако первые шаги избранного президента позволяют предположить, что его больше занимает осуществление своей президентской власти, чем работа с законодателями.

На прошлой неделе он написал в социальных сетях, что республиканское руководство Сената должно подготовить почву для дальнейших беспрепятственных президентских назначений, что позволит ему раздавать высшие административные должности без одобрения Сената, когда Конгресс не заседает.

Этот шаг укрепит президентскую власть, подорвав конституционную роль Капитолийского холма в обсуждении политических назначенцев и одобрении кандидатур.

Сенаторы, переходящие на административные должности, могут быть быстро заменены путем назначения новой кандидатуры губернатором их родного штата. Однако любые вакансии в Палате представителей – например, возникшие в результате ухода Стефаник и Уолтца – требуют специальных выборов, на планирование которых могут уйти месяцы.

Некоторые советники Трампа, в том числе Маск, предупредили, что он может поставить под угрозу свою законодательную программу, если заберет из обеих палат слишком много республиканцев.

Даже в самых благоприятных обстоятельствах принятие законов Конгрессом требует времени, усилий и компромисса. Исполнительные акты, такие как введение новых мер иммиграционного контроля, могут быть введены одним росчерком президентского пера.

Действия Трампа указывают на то, что, по крайней мере на данный момент, он больше сосредоточен на последнем.

Награда за лояльность

Трамп только начал заполнять тысячи вакансий, которые открываются с приходом новой президентской администрации, не считая высокопоставленных карьерных бюрократов, которых он, по его словам, тоже намерен заменить.

В 2016 году, когда он был новичком в политике, ему пришлось полагаться на большее число республиканцев из истеблишмента на ключевых позициях. В этот раз в его распоряжении множество потенциальных кандидатов, доказавших ему свою лояльность. Кроме того, за прошедшие восемь лет республиканцы из истеблишмента тоже стали его лояльными сторонниками.

Во вторник Трамп назначил губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм министром внутренней безопасности, а ведущего Fox News и консервативного автора Пита Хегсета — министром обороны. Оба всегда были ярыми сторонниками Трампа.

Другие, такие как Рубио и Стефаник, критиковали Трампа в начале его первой президентской кампании, но затем они потратили годы, демонстрируя, что их резкие слова остались в прошлом.

Однако Марко Рубио, который боролся с Трампом за партийную номинацию на пост президента в 2016 году, возможно, все еще имеет амбиции в отношении Белого дома. Трамп часто озлоблялся против назначенцев, которые, по его мнению, чрезмерно оказывались в центре общественного внимания во время его первого срока, и даже самые теплые отношения могли испортиться.

Трамп, может, и делает ставку на лояльность, судя по его первым назначениям, но лишь его способность справляться с давлением от управления страной по-настоящему покажет, будет ли его второй срок чем-то отличаться от первого.