Суд ООН в Гааге решил рассмотреть взаимные иски Армении и Азербайджана из-за Карабаха

Международный суд ООН решил рассмотреть взаимные иски Азербайджана и Армении, которые обвиняют друг друга в нарушении конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации из-за ситуации в Нагорном Карабахе.

Во время заседания во вторник суд отказался удовлетворить просьбы как армянских, так и азербайджанских властей, которые настаивали, что иски друг друга не соответствуют компетенции этого органа.

При этом Международный суд ООН отверг все возражения Азербайджана, но удовлетворил некоторые из тех, что были поданы Арменией.

Это означает, что азербайджанский иск будет касаться меньшего числа вопросов. В частности, в его рамках суд не будет рассматривать события, произошедшие во время первой войны в Карабахе, а также выдвинутые против Армении обвинения в нанесении вреда природной среде.

16 сентября 2021 года Армения подала иск против Азербайджана по обвинению в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Спустя два года Азербайджан выдвинул точно такой же встречный иск.

В чем претензии Еревана

Через год после войны в Карабахе 2020 года, в которой Армения проиграла, Ереван обратился в Международный суд в Гааге с обвинениями Азербайджана в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Речь шла о нарушении прав армян в Карабахе.

В сентябре 2023 года Азербайджан провел в Карабахе военную операцию. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики объявили о ее роспуске, и в считанные дни более чем стотысячное население уже бывшей НКР бежало из Азербайджана. На этот случай Азербайджан установил между Азербайджаном и Арменией сухопутный пограничный пункт.

Бегству армян из Карабаха предшествовала многомесячная блокада. Тогда, в начале 2023 года, Азербайджан отрезал непризнанную НКР от Армении, и у армян в Карабахе начались перебои с продовольствием, медикаментами, электричеством и газом.

Но еще раньше в Азербайджане началось то, что многие называют "армянофобией". Как у армян, так и у международных наблюдателей были большие претензии к националистическим высказываниям азербайджанских чиновников. Нередко те могли "обозвать" армянами своих оппонентов.

Так, один из заместителей генпрокурора говорил о журналистах как о людях "с армянской сущностью".

Были вопросы и к преподаванию истории в азербайджанских школах, и работе с детьми в целом. В этом многие видели откровенную ксенофобию и возбуждение ненависти к этническим армянам.

Что говорят в Баку

В 2023 году Азербайджан подал ответный иск о расовой дискриминации.

Баку заявляет, что армянские власти "совершали и продолжают совершать дискриминационные действия против азербайджанцев на основании их национального или этнического происхождения". В иске также говорится об уничтожении объектов культуры.

После войны, которая началась в 1992 году, действительно практически все азербайджанцы, жившие в Армении, бежали из нее и до сих пор не могут туда вернуться даже ненадолго из-за страха за свою безопасность.

То же самое можно сказать про армян, бежавших из Азербайджана во время первой войны в Карабахе.