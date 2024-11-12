В Амстердаме снова произошли беспорядки с участием пропалестинских активистов

В Нидерландах, где в четверг пропалестинские активисты напали на израильских болельщиков, в понедельник вечером вспыхнули новые беспорядки. Арестованы еще несколько человек.

В понедельник вечером в Амстердаме, еще не отошедшем от беспорядков прошлой недели, вновь вспыхнули волнения, было атаковано пустое трамвайное депо. Десятки молодых людей в черной одежде атаковали машины и трамвай на площади «40-45». На видео, которые распространяются в социальных сетях, видно, как разбивают окна трамвая и поджигают его фейерверками. Огонь был быстро потушен. После этих беспорядков полиция задержала несколько человек. По сообщениям местных СМИ, некоторые участники беспорядков выкрикивали «Свободу Палестине».

Также полиция отчиталась об аресте еще пяти человек, причастных к нападению на израильтян в прошлый четверг. Задержанные — мужчины в возрасте от 18 до 37 лет, все они из Нидерландов. Они подозреваются «в публичном насилии» до и после футбольного матча Лиги Европы между амстердамским «Аяксом» и «Маккаби» из Тель-Авива. Один из пятерых был освобожден из-под стражи, но остается подозреваемым.

Власти Нидерландов ранее уже объявили об аресте 63 человек в связи со столкновениями после и накануне матча. Беспорядки начались еще накануне, но кульминации достигли вечером 7 ноября после матча, когда пропалестинские активисты в разных частях города нападали на болельщиков «Маккаби» и людей с израильской символикой, в результате чего пять человек были госпитализированы, а еще несколько — получили легкие травмы.

Власти Нидерландов встали на сторону израильтян

Глава полиции Петер Холла заявил, что во время столкновений в четверг были инциденты «с обеих сторон», однако власти Нидерландов дали понять, что в этой ситуации поддерживают пострадавших израильтян.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил, что «антисемитские нападения на израильтян и евреев» являются «шокирующими и заслуживающими осуждения». Он пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности.

Он также прокомментировал сообщения о том, что болельщики «Маккаби» напали на такси, сожгли палестинский флаг и выкрикивали антиарабские лозунги. По его словам, власти Нидерландов хорошо осведомлены о том, что делали болельщики и осуждают любое насилие, однако это «другая категория правонарушений».

«Это никоим образом не оправдывает то, что произошло позже той ночью, когда были нападения на евреев в Амстердаме», — подчеркнул он.

В Нидерландах были запрещены акции в поддержку Палестины, запланированные на ближайшие дни, что вызвало недовольство активистов. Они говорят, что у них должно быть право выразить свое несогласие с действиями Израиля в Газе и поступками болельщиков «Маккаби».