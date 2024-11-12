Почему Китаю не удается справиться с демографическим кризисом, предположили эксперты

Китайские власти предпринимают шаги для борьбы с демографическим кризисом, но, по мнению экспертов, эти усилия неэффективны, так как действующая политика не мотивирует граждан, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Аналитики считают, что меры Китая, направленные на повышение рождаемости, не затрагивают ключевых причин ее снижения. Несмотря на отмену политики "одна семья — один ребенок" почти десять лет назад, рождаемость в стране продолжает падать, достигнув рекордно низкого уровня в 9,02 млн новорожденных в прошлом году.

Количество браков также снизилось: в третьем квартале 2024 года их число сократилось на 25% по сравнению с прошлым годом, и прогнозируется, что общее число новых браков за год снизится до 6,4 млн, самого низкого уровня с 1979 года, согласно анализу Nomura.

Лорен Джонстон, доцент Сиднейского университета, отмечает, что китайская политика направлена скорее на поддержку многодетных семей, а не на стимулирование рождения первого ребенка среди бездетных людей.

Рождаемость в Китае начала снижаться после введения "политики одного ребенка" в 1980 году, и Организация Объединенных Наций прогнозирует, что страна, возможно, потеряет более половины своего населения к 2100 году.

По словам Остина Шумахера из Вашингтонского университета, доля Китая в мировом уровне рождаемости снизится с 8% в 2021 году до примерно 3% в 2100 году, что указывает на серьезные демографические перемены в стране.