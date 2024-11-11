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Два мощных землетрясения произошли на Кубе (фото, видео)

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Последствия землетрясений на Кубе
Последствия землетрясений на Кубе. Фото: x.com/carantosan

Кубинские провинции Сантьяго-де-Куба и Гранма пострадали от двух мощных землетрясений. Произошли оползни, повреждены дома и линии электропередач, передает NUR.KZ.

Два мощных землетрясения на Кубе привели к разрушениям инфраструктуры, о чем сообщается в публикации президента страны Мигеля Диаса-Канель Бермудеса в соцсети Х.

"Совет национальной обороны связался с первыми секретарями партии в провинциях Сантьяго-де-Куба и Гранма, которые пострадали от недавних землетрясений. Произошли оползни, повреждены дома и линии электропередач", - написал Диас-Канель

Во второй публикации президент призвал жителей пострадавших провинций выходить на улицу и оставаться на открытых местах.

"Мы начинаем оценивать ущерб, чтобы начать восстановление. Первое и самое главное — спасти жизни", - написал он.

На сайте РИА Новости сообщается, что, по данным местных сейсмологов, произошедшие в воскресенье у побережья Кубы толчки достигали магнитуды 6 и 6,7. Событие произошло в сейсмически активной зоне, на границе тектонических плит, к которой примыкает остров.

Пользователи Сети размещают фото и видео последствий произошедших землетрясений.

Напомним, 5 ноября жители Алматы почувствовали подземные толчки. В МЧС сообщили, что подземные толчки ощущались и в Алматинской области.

Позже в ДЧС Алматинской области озвучили подробности: очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 33 км. на восток от Алматы. Также стало известно об интенсивности толчков - сильнее всего они ощущались в Талгаре и Есике.

В ДЧС Алматы сообщили, что специалистами АГЭТУ "Казселезащита" проведен мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков. А сотрудниками патрульной полиции Алматы был проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения, на предмет возможных повреждений - их не выявили.

Позже МЧС опубликовано обращение директора Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулета Сарсенбаева - он сообщил, что произошедшее сейсмическое событие является естественным фоновым процессом для высокосейсмичного региона нашей республики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2185694-dva-moshchnyh-zemletryaseniya-proizoshli-na-kube-foto-video/

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