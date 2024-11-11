В Амстердаме продолжаются беспорядки: задержаны сотни человек

В Амстердаме продолжаются беспорядки. Сотни человек были задержаны за участие в ранее запрещенном судом митинге в поддержку Палестины в воскресенье, передает NUR.KZ.

Как сообщается на сайте Algemeen Dagblad, после произошедших в Амстердаме на прошлой неделе нападений на израильских футбольных фанатов волнения не стихают.

Издание сообщает о 62 задержанных в ходе расследования насилия в Амстердаме после матча "Аякс" - "Маккаби Тель-Авив" в прошлый четверг. Тогда в городе произошло несколько нападений на израильских футбольных фанатов.

После задержаний на прошлой неделе беспорядки продолжаются. Голландцы призвали пропалестински настроенных граждан выйти на митинг на площади Дам в воскресенье, однако суд запретил его проведение. Несмотря на запрет, сотни людей собрались на площади.

Несанкционированный митинг разогнали полицейские, объявив, что все, кто не уйдет добровольно, будут задержаны. В итоге более 300 человек погрузили в полицейские автобусы и увезли с площади, высадив в других местах города. Также журналисты пишут о более 50 задержанных полицией, в отношении которых, видимо, будет санкционирован арест.

Напомним, на прошлой неделе серия нападений на болельщиков израильского футбольного клуба "Маккаби" произошла в Амстердаме, задержаны десятки человек. Нападающие были в масках и с флагами Палестины.

Израильский МИД сообщил, что от нападений пострадали не менее 12 человек, их доставили в больницы. Израильское ведомство попросило правительство Нидерландов помочь израильтянам безопасно выехать из отелей в аэропорт.

Также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил произошедшее с нидерландским премьером Диком Схофом - и по его поручению в Амстердам вылетели самолеты для возвращения израильских граждан.

Добавим, ранее в начале октября в израильском городе Тель-Авив произошла стрельба. По данным СМИ, в результате теракта погибли не менее 8 человек. Оба стрелявших были ликвидированы полицией.

Отметим, что примерно в это же время Иран запустил сотни ракет по территории Израиля. Сообщалось, что Иран выпустил уже более 400 ракет. В соцсетях публиковали кадры ракетной атаки на город. ЦАХАЛ обращался к населению Израиля с призывом сохранять бдительность и следовать указаниям.

Еще один теракт произошел чуть позже в израильском городе Беэр-Шева. Во время теракта погиб один человек, около десяти пострадали. Среди раненых - полицейский. Среди подозреваемых в нападении - араб-бедуин с гражданством Израиля. Сообщается, что Ахмад Саид Акаби якобы расстреливал на вокзале всех подряд.

Также отметим, что 10 ноября Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании кабмина впервые признал причастность Израиля ко взрывам пейджеров в Ливане в середине сентября.

"Операция с пейджерами и устранение лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы были проведены, несмотря на противодействие высокопоставленных чиновников в оборонном ведомстве и ответственных за них в политическом эшелоне", - заявил Нетаньяху.