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Премьер Израиля заявил, что трижды поговорил с Трампом

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Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху в июле 2024 года
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху. Фото: Amos Ben-Gershom (GPO) / Handout/Anadolu via Getty Images

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что успел трижды поговорить с президентом США Дональдом Трампом, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт правительства страны.

В своем обращении премьер-министр Израиля осудил недавнее нападение на евреев в Амстердаме, назвав это антисемитизмом. Кроме того, он сообщил, что несколько раз переговаривался с Трампом.

"В последние дни я трижды беседовал с избранным президентом США Дональдом Трампом. Это были очень хорошие и важные переговоры, направленные на дальнейшее укрепление прочных связей между Израилем и США. Мы смотрим в оба на иранскую угрозу во всех ее аспектах и на опасности, которые они отражают. Мы также видим огромные возможности, открывающиеся перед Израилем, как в области мира и его расширения, так и в других сферах", - заявил премьер.

Напомним, в конце прошлой недели в Амстердаме состоялся футбольный матч между местной командой и командой из Израиля. После игры люди в масках и с флагами Палестины начали атаковать евреев. Глава праворадикальной партии свободы Нидерландов Герт Вилдерс потребовал задержать и депортировать напавших.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2185499-premer-izrailya-zayavil-chto-trizhdy-pogovoril-s-trampom/

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