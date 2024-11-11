Жители испанской Валенсии устроили митинг против властей из-за наводнений

Тысячи жителей Валенсийского автономного сообщества вышли на улицы и потребовали отставки президента женералитата – органа самоуправления, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет издание, ссылаясь на испанские СМИ, акции прошла под лозунгом "Масон в отставку" - президента женералитата зовут Карлос Масон.

На главном транспаранте протестующие изобразили Карлоса Масона с опущенной головой в аварийной жилетке, символизируя недовольство тем, как были организованы работы по предупреждению и ликвидации последствий наводнения.

Участники акций выразили недовольство не только медленной реакцией властей, но и стратегией по борьбе с засухой, которая, по их мнению, усугубила природное бедствие. К шествию также присоединились представители пострадавших муниципалитетов и других гражданских ассоциаций, насчитывающих более 65 организаций и 83 группы поддержки.

СМИ пишут, что участники марша держали транспаранты с надписями "Где ты был тогда?" и изображением руки, застрявшей в грязи с мобильным телефоном, на экране которого отображалась реклама экстренной системы оповещения Es-Alert.

Помимо прочего участники акции потребовали повышения качества оповещения населения и обеспечения мер предосторожности в случае природных катастроф.

Напомним, в конце октября на юго-востоке Испании торнадо вызвал сильнейшие наводнения, из-за проливных дождей реки вышли из берегов, ряду районов причинен значительный ущерб.

По последним данным, в результате ЧП погибли больше 210 человек, еще несколько сотен пропали без вести. Сообщалось, что число погибших после масштабных наводнений, вызванных торнадо "Дана", может превысить 500 человек.

В Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что среди погибших и пострадавших при наводнении в Испании наших граждан нет.

В минувшие выходные президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму королю Испании Фелипе VI и выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате стихийного бедствия.