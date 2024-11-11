Недовольным победой Трампа предложили сбежать в 4-летний круиз

Американская компания Villa Vie Residences предлагает четырехлетний круиз тем, кто недоволен ситуацией в мире или победой Трампа на выборах в США, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, ссылаясь на Business Insider. компания предлагает новый тур Skip Forward ("Промотай вперед"), в рамках которого пассажиры отправятся в плаванье на борту лайнера Villa Vie Odyssey на срок от одного года до четырех лет.

Стоимость размещения на этот срок в одноместной каюте с тарифом "все включено" начинается от 256 тыс. долларов (126,7 млн тенге), проживание в двухместном номере — от 320 тыс. долларов (158,4 млн тенге). В рамках четырехлетнего путешествия пассажиры посетят 140 стран на всех континентах, обещает компания.

Villa Vie Residences также предложила двухгодичный тариф Midterm Selection ("Промежуточные выборы") стоимостью 150 тыс. долларов (74 млн тенге) за одноместную каюту или 188 тыс. долларов (93 млн тенге) за двухместную. Он подойдет для желающих вернуться домой после выборов в американский конгресс, запланированных на ноябрь 2026 года, отметили в компании.

На судне есть спа-салон и спортзал, а в стоимость билетов включено бесплатное пиво и вино во время обеда и ужина.

Напомним, ранее стало известно имя победителя президентской гонки в США - очередным, 47-м по счету, президентом страны станет республиканец Дональд Трамп.

Вице-президент Камала Харрис поздравила республиканца с победой, а также призвала людей, отдавших за нее голос, принять результаты этих выборов.

Вчера американские СМИ сообщили, что Дональд Трамп победил в Аризоне и ​​получил в общей сложности 312 голосов выборщиков. Его оппонентка Камала Харрис получила 226 голосов.