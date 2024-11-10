Жители Валенсии после наводнения вышли на протест с требованием отставки главы региона

В испанской Валенсии более 100 тысяч человек вышли на акции протеста с требованием отставки главы региона Карлоса Маcона. Во время наводнения в октябре в провинции погибли более 200 человек, десятки числятся пропавшими безопасности. Протестующие обвиняют власти в запоздалом информировании о стихийном бедствии.

Протесты сопровождались стычками с полицией. Мэр города Мария Хосе Каталья опубликовала фото разбитых окон и разводимого огня, написав, что «вандализм это не решение».

На прошлой неделе разъяренные протестующие закидали грязью короля и королеву Испании, когда те посещали один из наиболее пострадавших от стихии городов. С таким же отношением толпы столкнулся и премьер-министр Педро Санчез, которого после этого срочно эвакуировали.

Возглавляющий администрацию провинции Карлос Мазон из консервативной «Народной партии» настаивает на том, что действовал корректно. Он утверждает, что власти провинции не получили соответствующих предупреждений от правительства страны, а такой масштаб бедствия невозможно было предвидеть.

В Испании за действия при стихийных бедствиях отвечают власти регионов, но они могут запрашивать помощь у Мадрида. Испанское метеорологическое агентство выпустило предупреждение о надвигающемся урагане 25 октября, но власти Валенсии разослали тревожные сообщения на мобильные телефоны жителей лишь за считанные часы до наводнения. Ответственная за это чиновница утверждает, что вообще не знала о системе информирования по СМС.