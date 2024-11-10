Что стало со студенткой из Ирана, раздевшейся на улице в знак протеста

Студентка университета в Иране, которая сняла одежду в знак протеста, сейчас проходит лечение в медицинском учреждении, передает NUR.KZ со ссылкой на Iran International.

По данным издания, министр науки Ирана Хоссейн Симаи Сарраф заявил, что студентка университета Азад в Тегеране, которая ранее сняла одежду и прошлась по кампусу в знак протеста, сейчас проходит лечение.

"Расследование показало, что она испытывает семейные и психологические проблемы. В настоящее время девушка проходит лечение при поддержке своей семьи", - сказал министр науки Хоссейн Симаи Сарраф.

Сообщается, что он не предоставил дополнительных подробностей о медицинском диагнозе девушки, причинах ее лечения или месте его проведения.

"Инцидент вызвал негативную реакцию в Сети, и многие посчитали это тактикой властей, чтобы лишить легитимности протестующих женщин, изображая их как психически неуравновешенных", - пишет издание

Но представитель правительства Фатеме Мохаджерани опровергла сообщения о какой-либо жесткой конфронтации.

"Ситуация была урегулирована очень хорошо. Не было никакой жесткой конфронтации, и она была переведена через социальные службы экстренной помощи", - сказала она журналистам.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на кадрах которого девушка в нижнем белье ходит по двору Научно-исследовательского отдела университета в Иране. Было еще одно видео, на котором несколько мужчин заталкивают девушку в автомобиль и увозят. Тогда студентку арестовали.

По данным СМИ, девушка разделась после того, как подверглась притеснениям за неправильное ношение хиджаба со стороны членов военизированного формирования "Басидж", которые сорвали с нее платок и одежду.

Весной прошлого года, как сообщает Русская служба BBC, в Иране начали устанавливать в общественных местах камеры наблюдения, при помощи которых они будут идентифицировать женщин, не носящих хиджаб и таким образом нарушающих исламский дресс-код.

Отмечалось, что обнаруженным и идентифицированным таким образом "нарушительницам" будут отправлять текстовые сообщения с предупреждением о последствиях. По словам иранских правоохранительных органов, это поможет предотвратить "сопротивление закону о ношении хиджаба".

Позже стало известно, что на улицы иранских городов вернулся "Назидательный патруль", исламская полиция нравов, которая в первую очередь следит за соблюдением дресс-кода женщинами. Неподчинение грозит арестом, штрафом и прочими неприятностями.

Сообщается, что полиция нравов приостановила деятельность после массовых протестов, вызванных смертью девушки Махсы Амини. Она была арестована полицией нравов в сентябре 2022 года за неправильное ношение хиджаба и скончалась, как утверждают ее родные и активисты, после избиения.

На протяжении двух месяцев по всему Ирану проходили массовые протесты под девизом "Женщины, жизнь, свобода", на которые молодые иранки выходили без головных уборов. Акции солидарности прошли по всему миру, а в самом Иране к ним присоединились представители социальных и политических элит, которые ранее по этому вопросу никак не высказывались. Протесты были жестко подавлены властями.

Правозащитные организации заявляли, что более 500 демонстрантов было убито и около 20 тысяч арестовано.