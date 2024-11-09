Иран отреагировал на заявления о причастности к покушениям на Трампа

В Иране отреагировали на недавние заявления о причастности к покушениям на Дональда Трампа - в МИДе назвали эти обвинения безосновательными.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи ответил на недавние заявления, передает РИА Новости.

Он счел обвинения Тегерана в якобы причастности к попыткам осуществить покушение на представителей власти США безосновательными, назвав их "заговором Израиля" для усложнения отношений между американской и иранской сторонами.

Ранее генпрокурор США заявил о подготовке к убийству Дональда Трампа. По его словам, убийство политика готовилось по заказу Ирана.

Якобы занимавшемуся организацией преступления агенту Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Фархаду Шакери заочно предъявлены обвинения.

Покушения на Дональда Трампа

13 июля в бывшего главу США и тогда еще кандидата в президенты Дональда Трампа выстрелили во время выступления в штате Пенсильвания. Его ранили. Выстрел был совершен снайпером с крыши недалеко от места проведения встречи. Нападавшего на месте застрелили сотрудники Секретной службы. При этом сообщалось, что один из участников встречи погиб, а еще двое получили тяжелые ранения.

Позже в Сети появилось видео с предполагаемым стрелком, который совершил покушение на экс-президента США Дональда Трампа. На видео мужчина заявляет, что "ненавидит республиканцев и ненавидит Дональда Трампа".

В свою очередь Дональд Трамп опубликовал заявление после покушения на него. Он поблагодарил Секретную службу и правоохранительные органы за быстрое реагирование, выразил соболезнования семье убитого стрелка и рассказал о своем состоянии.

После этого директор Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку. На слушаниях в Конгрессе Читл назвала покушение на бывшего президента и кандидата на ноябрьских выборах от республиканцев Трампа самым серьезным провалом за последние десятилетия.

21 августа Трамп провел первый после покушения предвыборный митинг на открытом воздухе - он состоялся в Эшборо. Вокруг трибуны было установлено пуленепробиваемое стекло.

Второе покушение произошло в сентябре - рядом с гольф-клубом, где кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп играл в гольф, прозвучали выстрелы. Трамп был в нескольких сотнях метров от места стрельбы.

После президент США Джо Байден выступил с заявлением. По его словам, сейчас идет активное расследование произошедшего. Он также поблагодарил Секретную службу за их работу.

По подозрению в покушении был задержан Райан Рут. Он был известен среди волонтеров своим опасным поведением. Он критиковал Трампа и угрожал убить Путина.

В октябре в Калифорнии заявили о предотвращении третьей попытки покушения на Дональда Трампа – мужчину с оружием в автомобиле задержали перед местом проведения выступления политика.

Добавим также, что в сентябре представители предвыборного штаба кандидата Трампа заявили, что американская разведка предупредила экс-президента об угрозе его жизни, исходящей со стороны Ирана.