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Новые наводнения в Каталонии. Синоптики прогнозируют экстремальные осадки в ближайшие сутки

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Наводнения в Испании
Наводнение в Испании. Фото: Alex Juarez/Anadolu via Getty Images

Испанские СМИ сообщают о новых наводнениях, обрушившихся на провинцию Жирона в Каталонии на северо-востоке страны. О жертвах не сообщается, но на видео, опубликованном местным журналистом, видно, как поток воды несется по улицам города Кадакес, а в нем плывут по меньшей мере 30 автомобилей.

Скоплением автомашин, которые принесла вода, заблокировано пространство под мостом. Служба пожарной безопасности Каталонии сообщает, что людей внутри автомобилей нет, завал расчищается.

Наводнения терроризируют Испанию уже несколько недель. Больше всего пострадала провинция Валенсия. Там погибли более 200 человек, разрушены сотни домов, инфраструктуре нанесен ущерб на десятки миллионов евро.

Это наводнение стало самым мощным в Европе за целое столетие.

Испанцы винят власти страны в том, что те вовремя не предупредили население о чрезвычайной ситуации, а также в масштабных последствиях разгула стихии.

Ночью в регионе ожидается еще более экстремальная погода, предупреждает метеослужба Каталонии.

По словам синоптиков, сильные дожди будут идти с вечера пятницы до полудня субботы. Интенсивность осадков может 20 мм за 30 минут.

Для сравнения – наводнения в Кадакесе вызвали осадки в 76,8 мм, выпавшие более чем за сутки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2185118-novye-navodneniya-v-katalonii-sinoptiki-prognoziruyut-ekstremalnye-osadki-v-blizhayshie-sutki/

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