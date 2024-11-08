Эрдоган пригласил Трампа в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пригласил в страну победившего на выборах президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

По данным издания, Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что Трамп примет приглашение.

"Мы пригласили его в нашу страну, и я надеюсь, что он примет наше приглашение, и таким образом мы укрепим сотрудничество между Турцией и Соединенными Штатами Америки иначе, чем в прошлом", - заявил турецкий лидер журналистам.

Эрдоган также заявил, что хочет обсудить с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом развитие событий на Ближнем Востоке, в частности, действия Израиля.

"В предыдущий период у нас не было трудностей в общении с господином Трампом. Мы выходили на связь в течение 24 часов и, соответственно, пытались добиться результатов с помощью телефонной дипломатии. В этот период, я думаю, у нас не будет проблем в этом направлении. Вы знаете, что Трамп обещает прекратить эти конфликты, инициированные Израилем. Мы хотели бы, чтобы это обещание было выполнено и Израилю было сказано "стоп", - заявил он.

По его словам, Анкара надеется, что во время второго срока Трампа в регионе установится период прочного мира и спокойствия.

"Отсутствие постоянного решения израильско-палестинского вопроса ведет к спирали насилия, и наш регион не может вырваться из этого цикла. Продолжение политики эпохи (Джо) Байдена усугубит отсутствие решения в регионе и приведет к распространению конфликта. Мы никогда не хотим этого", - сказал Эрдоган.

По его словам, Турция рассчитывает, что Дональд Трамп прекратит поставки оружия Израилю. Кроме того, Эрдоган заявил, что Турция рассчитывает преодолеть кризис на Украине при сотрудничестве с новой администрацией США.

"Мы знаем о наших ожиданиях от нашего союзника - Соединенных Штатов Америки. Перед нами стоит множество вызовов, особенно палестинский вопрос и российско-украинский кризис. Их можно преодолеть при сотрудничестве Турции и Соединенных Штатов", - отметил он.

Напомним, ранее Дональд Трамп набрал необходимое число голосов для победы на выборах президента США.

После этого в соцсетях Эрдоган поздравил Трампа и назвал его другом. Эрдоган выразил надежду, что отношения Турции и США укрепятся, а региональные и глобальные кризисы и войны, особенно конфликты между Израилем и Палестиной, а также между Украиной и РФ, закончатся.

Ранее Эрдоган неоднократно высказывался о ситуации на Ближнем Востоке. Так, в марте текущего года он назвал происходящее геноцидом. А в прошлом году Турция отозвала своего посла из Израиля из-за ситуации на Ближнем Востоке.