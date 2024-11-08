Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за экстремизм. Судимость при этом с них не снимают, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Как сообщается на официальном сайте президента Беларуси, помилованы 2 женщины и 29 мужчин. 17 имеют хронические заболевания, 3 являются инвалидами, дети есть у 27 осужденных, из них 7 - многодетные.

При этом отмечается, что помилованные освобождены от основного наказания без снятия судимости. За их "правопослушным поведением" обеспечат контроль.

Напомним, в конце июля этого года Лукашенко помиловал приговоренного к смертной казни гражданина Германии. До этого его признали виновным по шести статьям Уголовного кодекса РБ, в том числе в теракте, наемничестве, сотрудничестве со спецслужбой иностранного государства, сопряженном с совершением действий во вред нацбезопасности, агентурной деятельности, умышленном повреждении путей сообщения, что могло привести к смерти человека, крушению, аварии и другим тяжким последствиям.

В сентябре президент Беларуси помиловал 30 человек, которые были осуждены за преступления протестной направленности. Сообщалось тогда, что все они изучались комиссией по возвращению беглых под руководством генерального прокурора Андрея Шведа.

Отметим, что 26 января 2025 года состоятся выборы президента Беларуси. Действующий глава будет баллотироваться. Недавно Лукашенко признался, что чувствует себя спокойно перед выборами.