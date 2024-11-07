Илон Маск заявил, что его политические амбиции не ограничиваются выборами 2024 года

После победы Дональда Трампа на выборах президента США поддержавший его Илон Маск заявил, что его политические амбиции не ограничиваются предвыборной гонкой 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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После избрания Дональда Трампа президентом США Илон Маск объявил, что основанный им политический фонд America PAC, уже получивший более 118 млн долларов, будет продолжать влиять на будущие политические события в США, начиная с предстоящих выборов в Палату представителей. Он подчеркнул намерение быть значимой силой в будущих избирательных кампаниях, подтвердив это в прямом эфире на своей платформе X.

Эксперты считают, что участие Маска в консервативном движении республиканцев стало новой вехой в его карьере. В отличие от других бизнесменов-спонсоров, Маск располагает не только финансами, но и обширной аудиторией, а также собственной социальной сетью.

Тайлер Браун, экс-директор Республиканского национального комитета, отметил, что впервые в истории один человек одновременно является владельцем крупнейшей онлайн-платформы, обладает статусом богатейшего человека в мире и титулом основного донора Республиканской партии.

Маск, по мнению аналитиков, расширяет границы влияния бизнес-лидеров на политику.