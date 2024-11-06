Трамп похвалил Илона Маска и назвал его "супергением"

В среду утром, выступая с "победной" речью перед сторонниками в США, Дональд Трамп назвал миллиардера Илона Маска "супергением", передает NUR.KZ.

Как сообщается на сайте CNN, Трамп подчеркнул, что спутниковая служба Starlink Маска помогла спасти "множество жизней" во время урагана "Хелен", который опустошил юго-восток США в октябре.

"Я сказал Илону, что им это очень, очень нужно в Северной Каролине. Ты можешь это достать? Он сделал это так быстро, это было невероятно. Это спасло много жизней", - сказал Трамп.

Затем Трамп описал Маска аудитории как выдающуюся личность.

"Он особенный парень, он супергений. Мы должны защищать наших гениев, у нас их не так уж много", - отметил Трамп.

Напомним, в начале сентября мы писали, что Илон Маск может получить должность в правительстве США в случае победы Трампа на выборах. Трамп сообщил, что в случае его избрания президентом США он создаст новую комиссию для оценки эффективности работы правительства - возглавить эту комиссию может Илон Маск, который уже согласился на эту роль.

В октябре сообщалось, что Илон Маск стал крупным политическим спонсором в США, вложив 75 млн долларов в поддержку предвыборной кампании Дональда Трампа.

В конце октября он также начал разыгрывать по 1 млн долларов каждый день до президентских выборов среди тех, кто подписал его онлайн-петицию по защите Конституции США.

Отметим, Илон Маск выразил обеспокоенность ситуацией в США - он заявил о риске банкротства Соединенных Штатов. Позднее сообщалось, что Илон Маск намерен сократить федеральный бюджет США на 2 трлн долларов в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах.

Добавим, в октябре мать Илона Мэй Маск выступила в Алматы на Центральноазиатском женском форуме BeWoman. В рамках визита она провела обряд "тұсау кесу" ребенку в одном из отелей города и поделилась своими эмоциями от участия в обряде.