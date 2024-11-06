ФБР задержало мужчину, угрожавшего массовым расстрелом в случае победы Трампа

В штате Мичиган, США, предъявлены обвинения мужчине, который угрожал расстреливать христиан, если на выборах победит Дональд Трамп, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру штата.

Как сообщается на сайте надзорного органа, подозреваемым является 25-летний Айзек Сиссел.

Согласно материалам дела, 2 ноября 2024 года Национальный центр по управлению угрозами ФБР в Западной Вирджинии получил анонимное онлайн-сообщение с угрозами расстреливать консервативных христиан в случае победы Трампа на выборах.

"У меня есть украденная винтовка AR15 и цель, которую я не буду называть, чтобы я мог продолжать следовать своим планам. Без конкретной жертвы или возможности найти место, где я спрятал оружие, ФБР ничего не сможет сделать, пока я не завершу атаку", - говорилось в сообщении.

5 ноября Сиссел был арестован. Расследованием дела занимается отделение ФБР в Детройте.

Отмечается, что это дело является частью специальной группы по угрозам на выборах Министерства юстиции, которую создал генпрокурор США.

Ее главная задача - борьба с угрозами насилия в отношении работников избирательных комиссий и по обеспечению безопасности работников избирательных пунктов.