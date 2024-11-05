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Эзотерика

Турция списала Кыргызстану внешний долг почти в 60 млн долларов

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Реджеп Тайип Эрдоган и Садыр Жапаров
Реджеп Тайип Эрдоган и Садыр Жапаров. Фото: Anadolu/Getty Images

Турция списала внешний долг Кыргызстану, который составил 58,9 миллиона долларов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Аскат Алагозов, а позже подтвердил и сам президент Садыр Жапаров.

Как сообщает местное издание 24.kg, президент Реджеп Тайип Эрдоган простил внешний долг Кыргызстана перед Турцией. Об этом изданию сообщил пресс-секретарь президента Кыргызстана Аскат Алагозов.

Отмечается, что долг Кыргызстана составил 58,9 миллиона долларов США. Списание произвели в обмен на проекты зеленой экономики.

"Пользуясь случаем, хочу выразить особую признательность уважаемому президенту Эрдогану за принятое решение о списании внешнего долга Кыргызской Республики перед Турецкой Республикой", - приводит цитаты президента Кыргызстана Садыра Жапарова официальный сайт главы республики.

Заявление прозвучало сегодня в ходе брифинга для средств массовой информации по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Бишкеке.

Напомним, весной глава Минфина Мади Такиев на брифинге в кабмине назвал размер госдолга Казахстана. Он заверил, что в настоящее время размер госдолга не превышает безопасный лимит. Сообщалось, что на 1 января 2024 года госдолг Казахстана составляет 27 трлн тенге, или 22,8% к ВВП.

При этом год назад в Минфине заявляли, что по состоянию на 1 января 2023 года государственный долг составлял 25,3 трлн тенге, или 24,9% к ВВП. Из них правительственный долг составил 21,7% к ВВП, или 22 трлн тенге.

В конце 2023 года депутат Ерлан Саиров обратился к экс-главе Минфина Ерулану Жамаубаеву из-за размера госдолга Казахстана, заявив, что в стране могут начаться финансовые проблемы.

Тогда в Минфине ответили, что вопрос госдолга находится на особом контроле государства.

При этом в начале того же года сенатор Шакарим Буктугутов указывал на риски увеличения госдолга до 45% к ВВП к 2050 году. На это экс-глава Минфина отвечал, что госдолг растет из-за высокого уровня мировой инфляции и базовой ставки.

Позже экс-премьер Казахстана Алихан Смаилов также высказывался о государственном долге страны.

"Сейчас госдолг находится на безопасном уровне. В прошлом году доходы бюджета выросли на 42%. В этом году правительство тоже ожидает рост.

Такой темп нужно обеспечивать и в дальнейшем. (...) Заемы брать в тенге, чтобы снизить валютные риски. В целом, на ближайшие пять лет уровень госдолга сложится на безопасном уровне. И не будет превышать 25% к ВВП", - говорил Смаилов в июне 2023 года.

Согласно информации на официальном сайте Национального банка РК, внешний долг представляет собой непогашенные на определенный момент времени фактические и безусловные обязательства резидентов перед нерезидентами, которые требуют выплаты основного долга и/или процентов.

В статистическом отчете по внешнему долгу Республики отражается стоимость и структура  долговых обязательств страны, являющихся компонентой внешних обязательств, представленных в международной инвестиционной позиции страны.

Обязательство, включаемое во внешний долг, должно фактически существовать и быть непогашенным. Решающим фактором является наличие у кредитора требования к заемщику. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2183271-turciya-spisala-kyrgyzstanu-vneshniy-dolg-pochti-v-60-mln-dollarov/

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